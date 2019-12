1300 Weihnachtspäckchen gehen an Kinder im rumänischen Temeswar

Bereits seit 17 Jahre sammelt das Team um Alois Weiler aus Kißlegg in Zusammenarbeit mit den Ladies Circle Ravensburg in den Kindergärten und Schulen der Region Weihnachtspäckchen für Kinder in Rumänien. Doch als am Vormittag des Anlieferungstages die Kinder aus Kißlegg mit ihren Leiterwagen die gesammelten Päckchen brachten, war ihnen laut Pressebericht schnell klar: Diese Sammlung wird etwas Besonderes. Tatsächlich stand am späten Nachmittag fest: So viele Päckchen waren bei noch keiner Sammlung zusammengekommen. Nachdem dank des Musikvereins Rötenbach der Transport mit einem Anhänger aufgestockt werden konnte, begann die Fahrt nach Rumänien.

Dort wurden die Fahrer von Pater Martin im Klosterhof von St. Elisabeth begrüßt. Dessen renoviertes Sortier- und Verteilzimmer reichte laut des Schreibens gerade noch aus, um die zahlreichen Päckchen unterzubringen. Pater Martin und seine Mitarbeiter waren hoch erfreut über die große Anzahl von Weihnachtspäckchen, da bei ihnen sehr viele Hilferufe von Kindergärten und Schulen eingegangen waren. Beim obligatorischen Spaziergang durch die Innenstadt von Temeswar zeigte sich, dass die Entscheidung der EU, die Stadt zur Europäischen Kulturstadt 2021 auszuloben, einen Bauboom ausgelöst hätte, heißt es in dem Pressebericht. Viele historische Gebäude strahlen bereits wieder in altem Glanz, die großen Plätze wurden neu gestaltet, Gassen und Straßen gepflastert. Doch außerhalb fristeten viele Menschen in riesigen alten Betonbauten oder gar in der Kanalisation ihr Dasein. Für diese Menschen und insbesonder für Straßenkinder sei Pater-Berno-Stiftung ein Zufluchtsort.