Überraschung bei Mitgliederversammlung der Hudelmale in Kißlegg

Berichte, Zunftratswahlen, und eine einmalige Aktion für Hudelmale-Häser: Die Mitgliederversammlung der Narrenzunft hatte es in sich. Eine Überraschung wartete auf die Mitglieder.

Es war die erste Fasnet nach dem Landschaftsreffen in Kißlegg, auf die Zunftmeister Hajö Schuwerk in seinem Bericht zurückblickte. Ein tolles Wochenende habe man in Gengenbach im Schwarzwald verbracht: „Das war ein Highlight der schwäbisch-alemannischen Fasnet“, so der Zunftchef. Eine ebenso „runde Sache“ sei das Landschaftstreffen in Bad Waldsee gewesen. Zufrieden zeigte sich Schuwerk auch mit dem Verlauf der Kißlegger „Fleckenfasnet“ samt Hemadglonkerumzug als Auftakt. Dieser wird 2019 wiederholt. Denn: „Wir kriegen dadurch Leute zum Mitmachen, die sonst maximal einen Umzug anschauen würden.“ Man habe seitens der Zunft keine Bestrebungen, den Fasnetsauftakt zur Partynacht auszubauen, sagte Schuwerk. Er soll „Fasnet für Familien“ sein. Die Befürchtung, dass dadurch die Teilnahme der Bevölkerung am Mäschkerlesumzug einbreche, sei nicht eingetroffen. Der Zunftmeister deutete an, dass der Mäschkerlesumug künftig eventuell wieder bei Radio Weiland starten werde, „um den freien Gruppen eine gebührende Plattform zu bieten“. Auf die auswärtigen Umzüge ging der Vereinschef nicht näher ein, freute sich aber beispielsweise: „Unser Auftritt in Wangen war einfach fulminant!“ Mit einem kräftigen „Weiter so!“ schloss er seinen Bericht.

Säckelmeister Michael Müller erklärte in seinem Bericht, warum die Narrenzunft – obwohl eine sechsstellige Summe umgesetzt wurde – beim Landschaftstreffen deutlich weniger Gewinn eingefahren hat, als beim letzten Treffen im Jahr 2009. „Das Problem ist, dass wir immer mehr Auflagen erfüllen müssen, auf die wir keinen Einfluss haben.“, erklärte der Kassier der Zunft. Im Kreis der schwäbisch-alemannischen Narrenzünfte werde bereits die Frage gestellt, wie lange es die Narrentreffen in jetziger Form noch geben kann. Erfreulicher sind da die gestiegenen Mitgliederzahlen der Zunft, auch sie hielt Michael Müller parat: Ende 2017 waren demanch 451 Personen in dem Verein, davon 327 aktiv gemeldet und 103 Kinder und Jugendliche.

Kassenprüferin Steffi Malina-Gernert attestierte Müller eine hervorragende Kassenführung („alles super geführt“). Per Handzeichen wurde Malina-Gernert, sowie ihre Kollegin Jutta Frey als Kassenprüferin einstimmig wiedergewählt.

Hudelmale zum Aktionspreis

Eine Überraschung gab es für die Zunftmitglieder unter dem vielbedeutenden Tagesordnungspunkt Sonstiges: „Wir starten diese Jahr eine einmalige Aktion – ein komplettes Hudelmale mit Maske und allem was dazu gehört bekommt man für 555 Euro.“, verkündete Vize-Zunftmeisterin Silke Puszti. Es sei schön, wenn Reitenderle und Grundholde Zulauf haben, das Hudelmale dürfe aber nicht „untergehen“. Ziel der Aktion ist, mehr Hudelmale auf die Straße zu bekommen und bei den bestehenden die bestehenden Häser aufzufrischen. Deshalb werden auch die einzelnen Hästeile aus Stoff – also Kittel, Hose und Goller – nun zum halben Preis angeboten. Die Preise seien stark von der Zunft subventioniert. Zu allen Häsern der Zunft hat Vize-Zunftmeister Markus Veser zusammen mit seiner Schwester Claudia ausführliche Häsbeschreibungen vorgelegt. In Zukunft soll mehr Wert auf ein einheitliches Bild, insbesondere bei Reitenderle, geachtet werden. Sie sollen mehr Glöckchen tragen und der „Wildwuchs“ bei den Taschen soll aufhören. Deshalb lasse die Zunft 20 Reitenderletaschen anfertigen und bietet diese zum – ebenfalls subventionierten – Preis von 25 Euro an.

Eine Reihe an Mitgliedschaftsorden hatte Odrenswart Thomas Buffler zu verleihen. Zu besonderen Ehren kam hierbei Hans Nann, der für 50-jährige Mitgliedschaft mit dem „Fridolinsorden“ ausgezeichnet wurde. In seinem Ausblick auf die nächste Saison erklärte Hajö Schuwerk dass 2019 zwei Landschaftstreffen anstehen: Eines in Hirrlingen und eines in Wangen. „Wangen ist für uns natürlich ein Heimspiel.“, befand der Kißlegger Narrenchef.