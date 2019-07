Überladene Laster und Radfahrer auf der Autobahn

Was bei an einem Nachmittag auf der Autobahn so alles passieren kann, das haben die Beamten des Verkehrskommissariats Kißlegg am Dienstagnachmittag erlebt. Ganz nüchtern als „arbeitsreich“ bezeichneten die Polizisten den Einsatz. Wie die Polizei weiter mitteilt, blieb „die Autobahn in dieser Zeit glücklicherweise von Verkehrsunfällen verschont“.

Allerdings zogen die Verkehrskontrollen zahlreiche strafrechtliche Ermittlungen und Bußgeldverfahren nach sich. Die Palette der Verstöße sei im Zeitraum 13.30 bis 18.15 Uhr recht umfangreich gewesen, heißt es.

Zu lange im Schengenraum aufgehalten

Um 13.30 Uhr wurde bei der Kontrolle eines Fernbusses an der Anschlussstelle Kißlegg ein 63-jähriger Serbe festgestellt, der sich zu lange im Schengengebiet aufgehalten und deshalb gegen die Bestimmungen des Ausländergesetzes verstoßen hatte.

Um 15.30 Uhr wurden bei der Kontrolle des 45-jährigen Lenkers eines Lkw mit Anhänger an der Anschlussstelle Leutkirch West die Überladung des Zugfahrzeuges um 23 Prozent und eine Vielzahl von technischen Mängeln festgestellt, weshalb das Fahrzeug einem Sachverständigen vorgeführt und von diesem als verkehrsunsicher eingeschätzt wurde. Im Zugfahrzeug fehlte das für den gewerblichen Güterverkehr erforderliche EG-Kontrollgerät.

Um 21 Prozent überladen

Um 16.45 Uhr führte die Kontrolle eines Lkw mit Anhänger, beide Fahrzeuge mit je einem Pkw beladen, an der Anschlussstelle Kißlegg zur Feststellung, dass der Lkw um 21 Prozent überladen war und dass die Anhängelast um 48 Prozent überschritten wurde.

Um 17 Uhr führte die Überprüfung eines Seat an der Anschlussstelle Kißlegg zu der Feststellung, dass drei auf der Rücksitzbank sitzende Kinder im Alter von jeweils fünf Jahren nicht angegurtet waren. Gegen den verantwortlichen Fahrzeugführer erfolgte die Einleitung eines Bußgeldverfahrens. Ebenso für die mitfahrende Mutter der Drillinge, da sie als Erziehungsberechtigte auf der Fahrt ebenfalls Verantwortung für die Kinder trug.

Mit dem Fahrrad auf der A96 unterwegs

Um 18 erfolgte an der Anschlussstelle Kißlegg die Überprüfung des Fahrzeugs eines im Rheingau-Taunus-Kreis ansässigen Bauunternehmers. Das Fahrzeug war mit drei Bauarbeitern besetzt. Es handelte sich um ukrainische Staatsangehörige mit einem in Polen ausgestellten Aufenthaltstitel, der jedoch nicht zu einer Arbeitsaufnahme in Deutschland berechtigt, weshalb gegen die drei Arbeiter Ermittlungsverfahren wegen illegalem Aufenthalt und illegaler Arbeitsaufnahme eingeleitet wurden.

Zum guten Schluss wurde gegen 18.15 Uhr ein Fahrradfahrer zwischen den Anschlussstellen Leutkirch West und Leutkirch Süd in Fahrtrichtung Lindau gemeldet. Kurz vor der Ausfahrt Leutkirch Süd trafen die Beamten des Verkehrskommissariats einen 20-jährigen Asylbewerber aus Kamerun an, der mit seinem Fahrrad auf dem Seitenstreifen der Autobahn in Richtung der Autobahnausfahrt fuhr. Der 20-Jährige war sich keiner Schuld bewusst, er gab an, Sport zu treiben und nach Wangen im Allgäu fahren zu wollen. Zur Weiterfahrt wurde er von der Bundesautobahn geleitet.