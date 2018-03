SV Karsee sucht händeringend nach einem Jugendleiter

Für die Vorsitzende Sylvia Schmid ist es laut Pressemitteilung nicht nachvollziehbar, dass sich beim Sportverein Karsee kein Freiwilliger findet, der sich bereit erklärt, den Posten des Jugendleiters zu übernehmen.

Nachdem Thomas Praschak sich nicht mehr zur Verfügung stellt, scheint die Suche nach einem Nachfolger schier aussichtslos. Praschak hatte acht Jahre lang das Amt inne und habe einiges bewegt. So leitete er zum Beispiel die Zusammenarbeit mit dem SV Vogt in die Wege. Praschak könne nur Gutes von seiner Arbeit als Jugendleiter berichten, heißt es. Der zeitliche Aufwand halte sich in Grenzen und die Aufgabe mit den Kindern und Jugendlichen gäbe einem viel zurück. Man solle keine Angst davor haben.

Sollte sich bis Mai kein Nachfolger finden, so müsse die Fußballjugend komplett abgemeldet werden. Dies würde Schmid sehr schwer fallen, daher möchte sie noch in einem offenen Brief an die Eltern einen Aufruf starten. Auch bedauerlich sei, dass immer weniger Menschen bereit sind, sich im Verein einzubringen und dies nicht mehr mit Beruf und Familie vereinbar sei.

Doch es gibt laut Mitteilung auch Mitglieder, die dem Verein seit vielen Jahren die Treue halten. Es können nicht alle namentlich genannt werden, aber ohne sie alle könne der Verein nicht bestehen. Carola Boscher leitet seit 16 Jahren die Gymnastikgruppe 50 plus. Michael Schnell war 26 Jahre lang im Ausschuss mit dabei und beendet dieses Jahr sein Amt als Ausschussmitglied. Auch ihm gilt ein besonderer Dank. Der SV Karsee hat insgesamt 220 Mitglieder. Neben Fußball, Gymnastik für Senioren, Frauen und „Alte Herren“ (AH-Gruppe), ist seit dem vergangenen Jahr mit den Volleyballern eine weitere Gruppe integriert. Alle Spieler seien inzwischen Mitglieder des SV Karsee.