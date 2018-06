Nachwuchsschützen trainieren erstmals in Karsee

23 Nachwuchsschützen aus der Region haben das Training im neuen Talentzentrum in Karsee aufgenommen.

Unter Leitung des Trainerteams Jutta Speidel-Müller und Lisa Müller trafen sich die Jugendlichen aus dem Schützenkreis Wangen erstmals in der neuen Talentschmiede des Württembergischen Landesverbands beim Schützenverein Wilhelm Tell. Sie schießen mit dem Luftgewehr und mit Kleinkaliberwaffen. Unterstützt werden die Trainerinnen vom langjährigen TZ-Trainer aus Berg, Rudi Birk, da auf beiden Luftgewehrebenen – elektronisch und elektrisch - des Karseer Schützenhauses trainiert werden musste. Dabei präsentierten die Karseer, insbesondere ihr stellvertretender Vorsitzender Jochen Hämmerle und Jugendleiterin Martina Grabherr nebst Helfern, eine nahezu perfekte Logistik auf hohem Niveau, heißt es in einer Mitteilung.

Schon beim ersten Training zeigte sich demnach, dass die Schüler und Jugendlichen hoch motiviert sind, so dass in der näheren Zukunft mit sehr guten Ergebnissen zu rechnen sei. Ziel dieses Trainings ist, die jungen Schützen zu den Landes- und Deutschen Meisterschaften zu führen. Diese sollen Sprungbrett für die weitere sportliche Karriere sein.

Der Nachwuchs habe an der Kurzweil in der Gestaltung des Sondertrainings in dem modernen Gebäude großen Gefallen, heißt es in der Mitteilung des Schützenkreises weiter, „und die daraus resultierenden Ergebnisse können sich sehen lassen“.

Nach dem Vorbild des Ausbildungs- und Landesleistungszentrums Pforzheim werde nun im Laufe der Zeit für alle teilnehmenden Jungschützen ein Trainingsplan erstellt, um die individuellen Techniken und Handlungsschwerpunkte festzustellen, zu erfassen und fortzuschreiben. In der Kommunikation via E-Mail bekommen alle interessierten Schützen sowie die Heim- und Jugendtrainer ein Konzept an die Hand, mit dem erfolgreich weitergearbeitet werden könne.

Zuständige Expertin ist aktuell Lisa Müller vom SV Berg, Sportschützin in der Sportfördergruppe der Bundeswehr und Nationalkaderschützin, die als Trainerin mit den neuesten Erkenntnissen und Lehren im Schießsport zur Seite steht.

Schon in den vergangenen Jahren waren die besten Jungschützen der Region, wie Sebastian Laub , Markus Abt, Catharina Westermeyer, ganz aktuell auch Eva Zettler (Luftgewehr und Kleinkaliber) und Emanuel Müller (Luftpistole) erfolgreich bei Deutschen Meisterschaften und internationalen Vergleichskämpfen. Ehemalige Leistungsträger wie Christian Bemetz, Carmen und Bianca ehemals Kraft (SV Gebrazhofen) zeigen heute noch ihre Brillanz im Ligaschießen. Und auch Mark Pfalzer, Elisa Klatte und Andreas Reck lassen heute noch von sich hören.