Karsee geht auf große Reise

Ab in den Urlaub fliegen? Und wenn möglich mit der „Musik Er“? Der Musikverein Karsee machte es an zwei Abenden in der jeweils voll besetzten Turn- und Festhalle möglich. Entsprechend gut gelaunt waren die Besucher. Mit ihren unterschiedlichen Kostümen zeigten sie an, wohin es gehen sollte: zum Schnorcheln ans Meer oder zum Klettern in die Berge, an den Strand von Hawaii oder ins schottische Hochland.

Entsprechend eingestimmt waren auch „d’Lauser aus dem Allgäu“. Sie forderten musikalisch dazu auf, mit ihnen „hinein in den Himmel zu fliegen“ oder auch nur an den Bodensee, weil dort die schöne Fischerin auf alle wartete. Kapitän Klaus Feuerstein und Chefstewardess Dagmar Drumm erwiesen sich auf dem dreistündigen Flug als fröhliches und charmantes Bordpersonal. Auch die tolle Bühnendekoration war so recht dazu angetan, Urlaubsstimmung aufkommen zu lassen.

Künftige Metropole im Allgäu

Mit „Jetzt ist Fasnet, wir sind soweit, die Musikanten stehen bereit“, wurde das Programm eröffnet. Als erstes brach Klaus Knöpfler eine Lanze für den Tourismus in Bad Karsee und rechnete vor, wie sich der im Jahr 899 von „Siegfried, dem Glatzigen“ gegründete Ort in der Zukunft zur Metropole des Allgäus – mit ihrer über dem See errichteten Glaskuppel und Palmen am Ufer – entwickeln soll. „Heiraten in Karsee“ war das nächste Thema. „Mehrfachtäterin“ Jacqueline arbeitete eine kandidatenspezifische Checkliste ab, um einen Neustart wagen zu können, fünf schwarzgewandete Damen boten sich an: „Wieder mal sind wir zu haben!“

Gurken am Strand

In einem Sketch wurde klar, dass man in südlichen Gefilden alles verzeihen kann, bis auf die Aussage: „Ich spreche hochdeutsch!“ Köstlich gestaltete sich auch die Geschichte, die sich an den Gestaden Riminis abspielte. Dagmar Drumm und Markus Bertsch zeigten als sich streitendes Ehepaar, warum die Deutschen in Italien so beliebt sind, Klaus Knöpfler, warum die Strandverkäufer statt Kokosnüssen jetzt Spreewälder Gurken verkaufen und Daniell Peter, warum die Südländer noch immer eine so starke Anziehungskraft auf blonde Frauen besitzen.

Lara Engler verband die Titel von Patrick-Lindner-Songs zu einem einzigen Schlager und ließ das willige Publikum „Bring mir die Sonne wieder zurück“ singen. Der bereits aus vorangegangenen Jahren bekannte und aus Tollpatschen bestehende „Bautrupp“ zeigte so akrobatische Einlagen, dass einem geradezu schwindelig werden konnte. Und die beiden „Putzfrauen“ Dagmar Drumm und Anita Scharnagel waren überzeugt davon: „Wie man sich fühlt, so wiegt man!“

Welche erotischen Anstrengungen Männer in der Sauna vollbringen können, hatten sich Patrick Drumm und Markus Bertsch auf das Badehandtuch geschrieben, die „Karseer Hasen“, hinter die sich reizende Musikantinnen verbargen, berichteten singend von ihren Gewichtsproblemen: „In jeder Frau steckt ein Stück Hefe.“ Während ihre männlichen Kollegen den Beweis antraten, „what a feeling“ es doch tatsächlich sein kann, sich in aller Öffentlichkeit die Haare zu waschen und dann auch noch den Eimerinhalt in Richtung Zuschauer auszuleeren. Zum Glück entpuppte sich das Wasser als aus vielen Hundert Karamellbonbons bestehender Regen.

Nach drei Stunden Heiterkeit gab es dann aber kein Halten mehr. „Ab in den Süden“ hieß die Devise. Womit sicherlich nicht zuletzt die Bar gemeint war. Und natürlich das Schwingen des Tanzbeines. Schließlich gehörte auch dies zum zünftigen Karseer Musikball dazu.