In 60 gemeinsamen Jahren aus allem das Beste gemacht

Seit 60 Jahren sind sie glücklich verheiratet: Gottfrieda und Baptist Moosmann. Mit der Familie und Freunden haben sei am Samstag zunächst einen Gottesdienst mit Pfarrer Karl Joos und anschließend dann im Saal des Gasthofs Adler ihr großes Fest gefeiert. Am Jubiläumstag selbst, dem 5. Mai, kamen dann Oberbürgermeister Michael Lang und Ortsvorsteherin Kornelia Keller zum Gratulieren.

„Wir hatten vor 60 Jahren genauso schönes Wetter wie heute“, erinnert sich die „diamantene Braut“. Und auch daran, dass man zunächst mit den Kutschen zum Standesamt fuhr, um sich von Bürgermeister Baptist Grabherr trauen zu lassen. Danach ging es hinüber zum Gotteshaus, wo Pfarrer Gottfried Schwarz den kirchlichen Segen zu dieser Verbindung erbat.

Kennen gelernt haben sich die Beiden im Herbst 1945 bei einer Hochzeitsfeierlichkeit in Leupolz. Obwohl er 1925 in Karsee und sie im selben Jahr im nicht weit entfernten Ungerhaus geboren wurden, trafen sie sich hier zum allerersten Mal. Der Zwanzigjährige war gerade aus französischer Kriegsgefangenschaft zurückgekehrt, in die er nach Arbeitsdienst und Heereseinsatz geraten war. Gottfrieda, die damals noch Baur hieß, half zu Hause auf dem elterlichen Hof mit.

Das Anwesen in Oberwies wurde Baptist Moosmann nur wenige Tage vor der Eheschließung überschrieben. Die „gute Stube“ des Hauses diente viele Jahre als Proberaum des Männerchores Karsee, den der Hausherr 1946 gründete und dessen Dirigent er für einige Jahre war. Aber auch sonst war der heute 88-Jährige überaus aktiv. So als Mitglied des Gemeinderates von Karsee und Wangen sowie des Kirchengemeinderates, als Vorsitzender des CDU-Ortsverbandes, als Gruppenführer der Blutreiter und nicht zuletzt als Ortsvorsteher in der Zeit von 1972 bis 1984.

Obwohl Zeit und Arbeit nie große Unternehmungen zuließen, waren die Moosmanns immer zufrieden. Ihre Einstellung zum Leben hört sich eigentlich ganz einfach an: „Wir haben immer versucht, aus allem das Beste zu machen und die kleinen Freuden nicht zu übersehen.“ Mit Recht weist Gottfrieda Moosmann auf ihren ganz persönlichen Reichtum hin: „Wir haben acht Kinder, 21 Enkel und zehn Urenkel!“