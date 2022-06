„Zwischentöne 2022“ mit dem Manuel Randi Trio in Großholzleute

Die Kleinkunst-, Theater- und Konzertreihe „zwischentöne“ geht neue Wege und erkundet dabei Stadt, Land, See rund um Isny, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Am Sonntag, 19. Juni, um 20 Uhr, weckt das Manuel Randi Trio den Historischen Adlersaal in Großholzleute aus dem Dornröschenschlaf. Tickets sind bereits erhältlich. Die drei Virtuosen an ihren Instrumenten kommen auf Einladung des Kulturgetriebes und des Kulturforums nochmals nach Isny und bringen ihr neues Programm „Musik for Three“ mit. Leise lyrische Töne lösen heiße feurige Rhythmen ab und münden in wilden Improvisationen: Manuel Randi an der Flamenco-, Akustik- und E-Gitarre sowie der Klarinette, Marco Stagni am Bass und Mario Punzi an den Drums, lassen Jazz, italienische Folklore, Bossa Nova und weitere Musikgenres verschmelzen, heißt es weiter in der Meldung. Die „zwischentöne 2022“ nehmen die Besucher mit auf Konzerte an bekannte und vergessene Orte, fühen ein neues Miniformat unter dem Titel „Happy Hour“ ein, das in der Gastroszene in Isny eine Heimat findet und erkunden das Land und die Seen rundum das Stadtgebiet Isny. Das gesamte Programm sowie nähere Informationen zur Veranstaltungsreihe unter www.isny.de/zwischentoene. Tickets sind in der Isny Info im Hallgebäude Telefon 07562 / 9 99 90 50, E-Mail: info@isny-marketing.de oder online unter www.isny.reservix.de sowie an allen reservix-VVK-Stellen buchbar.