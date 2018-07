Zwischen Rückblick und Ausblick

Es entspräche nicht den Tatsachen zu behaupten, das Gymnasium Isny habe die Abiturfeierlichkeiten 2018 ins „Bildungsmusterland“ Bayern verlegt, um anzudeuten, welchem Leistungsniveau sich am Schulleben Beteiligte auch im Württembergischen verpflichtet fühlen. Vielmehr bildete der große Saal im Landhaus Sommerau in Buchenberg vergangenen Freitagabend den idealen Rahmen für eine so gemütliche wie würdige Abschlussfeier.

Nach einem Sektempfang im Freien, bei dem sich Abiturienten, Lehrer, Angehörige und einige Ehemalige munter austauschten, begab sich die nobel gekleidete Schar auf die Plätze im Saal. Drei Abiturientinnen begrüßten als Moderations-Team die Gäste und baten Schulleiter Jochen Müller ans Mikrofon.

Der betonte in seiner Rede, wie wichtig es sei, dass sich die Abiturienten in der nun folgenden, neuen Lebensphase selbst ausprobierten um herauszufinden, was zu ihrer Persönlichkeit passe und wie sie ihr Leben gestalten könnten. Müller bezog sich auf einen Text der Poetry-Slammerin Julia Engelmann, der das komplizierte Wechselverhältnis zwischen Selbstverwirklichung und Vergänglichkeit thematisiert.

Dann erhielten die vier Abschlussklassen ihre Zeugnisse, ebenso wurden einzelne Schüler für ihre besonders herausragenden Gesamtleistungen ausgezeichnet. Dass diese Momente bei manchen Absolventen starke Emotionen weckten, ist nur zu verständlich, wenn man bedenkt, wie viel Mühe und Zeit in den zurückliegenden Monaten und Jahren investiert worden sind.

Claudia Beltz machte im Namen der Eltern deutlich, wie vielgestaltig die Herausforderungen für alle am Schulleben Beteiligten sind. Sie würdigte deren verschiedenartigen Leistungen subtil und wertschätzend. So ging der offizielle Teil – anders als ursprünglich geplant – nahtlos in den legeren Abiball über.

Die Atmosphäre entspannte sich, nicht zuletzt, weil während des folgenden Programms auch gespeist und diskutiert werden konnte. Diverse Tanz- und Gesangseinlagen wechselten sich mit weiteren Preisverleihungen ab – schulintern gestiftete oder Auszeichnungen externer Institutionen. Der Scheffel-Preis für die beste Leistung im Fach Deutsch ging an Jacinta Fink.

Die mit Spannung erwartete Schülerrede, gehalten von Maximilian Rosenthal, muss besonders hervorgehoben werden, weil sie einen beachtlich kritischen Kontrapunkt zur fröhlichen Feierlaune bildete, der leider – ob bewusst oder unbewusst – von vielen überhört wurde.

Rosenthal forderte in sympathisch-offenem Ton – keinesfalls verbissen-kämpferisch – eine offenere, stets sachbezogene Streit- und Debattenkultur und hinterfragte die „spaßbesessene“ Oberflächlichkeit so mancher junger Erwachsener. Gewiss: Für den Rest des Abends war dieser Denkanstoß dem Anlass gemäß kein Thema mehr. Im Schulalltag hat er aber definitiv Beachtung verdient. Womöglich gäbe es dann noch mehr Grund zum Feiern.