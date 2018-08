Zwischen Mittagschläfchen und Kaffee

Drei Musiklehrerinnen der Jugendmusikschule Württembergisches Allgäu präsentieren im Trio ein kurzweiliges Konzert – genau passend zwischen Mittagschläfchen und sonntäglichem Kaffeetrinken. Alisa Heutmann (Querflöte), Andrea Osti (Fagott) und Anni Poikonen (Klavier) laden zu einem Konzert mit Kompositionen aus Klassik und Romantik ein. Wie aus der Ankündigung hervorgeht, ist die Natur im Herbst zwar farbenfroh, die Stimmung aber auch oft rauh, trüb und drückend. „Wir wollen mit unseren Besuchern den Herbst musikalisch heiter und zuversichtlich beginnen“, so der Wunsch der drei Musikerinnen.

Zwei Hauptwerke sollen es sein, so erklären die drei: Ludwig van Beethovens WoO Nr. 37, ein Trio für Klavier, Querflöte und Fagott, G-Dur, in der Originalfassung. Beethoven soll es in jungen Jahren für seine hübsche Klavierschülerin, die Tochter eines Grafen geschrieben haben.

Das zweite Hauptstück komponiert in der Frühzeit der Romantik von Domenico Donizetti, ein italienischer Opernkomponist, der stark Guiseppe Verdi beeinflusst hat und den Belcanto Stiel berühmt machte. Das Trio für Querflöte, Fagott und Klavier in F-Dur wird ebenfalls in der Originalfassung aufgeführt.

Die Querflöte hätte im 18. Jahrhundert noch eine stiefmütterliche Rolle in der musikalischen Literatur gespielt, sagt Querflötistin Alisa Heutmann. Diese beiden Komponisten hätten mit ihren Werken die musikalischen Möglichkeiten der Querflöte herausgekitzelt und ihr die Türe in die Zukunft geöffnet. Flankiert werden diese beiden Hauptstücke durch kurzweilige Kompositionen fürs Klavier aus Poikonens Heimat Finnland.