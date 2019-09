Zwischen Ethno Jazz und World Music

Das Wasser ist für den Gitarristen Liviu Jean Manciu das inspirierende Element zu seinen Kompositionen. So finden sich im Programm des Duos Manciu-Schmauch die Wellen des Meeres, das Prasseln des Regens, das Plätschern des Baches und auch das stetige Strömen eines Flusses wieder, während Tiny Schmauch mit dem Kontrabass die knorrige und erdige Basis liefert. Wie das Duo in der eigenen ankündigung weiter schreibt, bietet es ein vielseitiges Konzert-Programm am Samstag, 14. September, in der Kirche in Neutrauchburg um 20 Uhr. Foto: Ralf Lienert