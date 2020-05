Zweiter „Treuepass 2.0“

Es geht in eine zweite Runde der Aktion „Treuepass 2.0“ unter dem Motto „Wer weiter denkt, kauft näher ein“: Vom 13. bis 27. Mai können Kunden, die in in Isny einkaufen – egal wo, egal was, egal wie viel – ihre Kassenbelege sammeln und einreichen.

Im Unterschied zur Treuepass-Aktion im Advent können laut Isny Marketing Belege von allen Läden und Lokalen in der Stadt gesammelt werden, wobei pro Geschäft oder Lokal nur ein Beleg gültig ist. „Die Kaufkraft soll in der Stadt bleiben, sich aber gleichzeitig auf die unterschiedlichsten Betriebe verteilen. Deswegen sind Belege von Fachgeschäften, Restaurants und Handwerksbetrieben genauso gültig wie von Super- oder Baumärkten oder Beschickern des Wochenmarkts“, erklärt Kathrin Mechler, die Leiterin des Stadtmarketings.

Zu gewinnen gibt es wie bei der ersten Aktion „Isny Güldiner“ im Gesamtwert von 500 Euro, gesponsert vom Verein „Isny Aktiv“. Auch ein Sonderpreis über 100 Euro in Güldinern ist wieder ausgeschrieben für den Teilnehmer, der die meisten Belege einreicht. Die Güldiner kommen wiederum den lokalen Betrieben zugute, da die „Zweitwährung“ nur in der Stadt angenommen wird.

Die Aktion „Treuepass 2.0“ läuft vom 13. bis 27. Mai. Die vier Kassenbelege von unterschiedlichen Läden oder Lokalen müssen fotografiert und unter dem eigenen Namen per WhatsApp an die Telefonnummer 07562 / 905311 oder per E-Mail an info@isny-aktiv.de geschickt werden. Erkennbar sein muss auch der Name des Geschäftes oder der Gaststätte sowie das Datum. Einsendeschluss ist der 27. Mai, 12 Uhr. Informationen zur Aktion sind zu finden unter: