Zweiter Feierabendmarkt in Isny bietet Klassiker und Außergewöhnliches vom See

Wie bereits am 6. August noch einmal zu Gast in Isny: Der Bodensee, seine spätsommerlichen Spezialitäten und Handwerkskunst, die so woanders nicht zu finden ist. Am 3. September lautet das Motto des Feierabendmarktes am Marktplatz „Zwetschge, Apfel, Wein und Fisch“. „Am Bodensee ist die Fülle an Spezialitäten einfach zu groß, da reicht ein Feierabendmarkt nicht“, erklärt Milena Fink vom Büro für Stadtmarketing in einer Pressemitteilung. Gerade im Spätsommer bringt die Region Obst hervor, wie kaum eine andere – in seiner Vielfalt beim Feierabendmarkt angeboten von Gabi und Josef Schneider aus Meckenbeuren. Der Fisch vom See ist ein kulinarischer Klassiker, der sich in unterschiedlichsten Variationen am Stand vom Fischlädele Bichlmair genießen lässt. Und auch Roland Hornstein konnte vom Stadtmarketing erneut überredet werden, mit seinen ausgezeichneten Weinen an den Marktplatz zu kommen. Dazu gibt’s ausgewähltes Kunsthandwerk. Die „Sonderstücke“ von Bianca-Kim Foelscher sind Unikate, die vom See stammen und vom See erzählen.

Neben den Klassikern vom See, dürfen Besucher des Marktes sich auch auf Extravagantes freuen. Aus Friedrichshafen machen sich Mike Dilnot und seine Kollegen von „Botanix Gins“ auf den Weg nach Isny. Ihre Eigenkreationen des Wacholderschnapses sind preisgekrönt und ihre Art zur Verkostung zu laden, ist ein wahres Erlebnis, nicht nur für Gin-Liebhaber. Musikalisch geht’s nach Brasilien. Das Quarteto Amado nimmt die Besucher mit auf eine klangvolle Reise durch die reiche Kultur des südamerikanischen Landes.