Zweiter Feierabendmarkt am Kornmarkt

Vegetarisch und vegan geht es beim zweiten Isnyer Feierabendmarkt am Freitag, 22. Juli, von 16 bis 20 Uhr zu. Die Vielfalt und die Vorzüge des Trends, der nicht nur die Ernährung betrifft, stellen sich am Kornmarkt in der Wassertorstraße vor.

Wo einst ums Getreide gefeilscht wurde, finden sich laut Mitteilung in diesen Tagen Marktstände ein. Mitten in der Wassertorstraße tummeln sich beim zweiten Isnyer Feierabendmarkt die fleischlosen Angebote der ansässigen Gastronomien Schwarzer Adler und Bäcker Mayer und dazu kreativ-kulinarischen Angebote von Beate Hadwiger und Gabriele Bodenstein-Rasch.

Auch die Eisdiele Isny schließt sich dem Motto an und bietet vegane Eiskreationen und Aperitifs. Nachhaltige Produkte, weniger zum Essen als zum Anziehen, Dekorieren, Umhängen und Verschönern bietet Katja Kuhn mit ihren vielfältigen „Habseligkeiten“.