Zweite Auflage von „Geschichten und Genuss“

Zum zweiten Mal organisieren die Volkshochschule, die Städtischen Museen und die Stadtbücherei in Isny gemeinsam „Geschichten und Genuss“. Im Kurhaus dreht sich am Freitag, 8. November, um 19.30 Uhr alles um das „Kulturphänomen Bier“. Einlass und Ausschank sind ab 19 Uhr, Karten gibt es ab sofort im Vorverkauf.

Das Bier gehört zu Isny. Bis ins 19. Jahrhundert hinein gab es bis zu 15 Brauereien in der Stadt, denn nahezu jede Gaststätte braute einst ihr eigenes Bier. Und mancher Isnyer erinnert sich heute noch an das imposante Gebäude der Schlossbrauerei zwischen städtischem Friedhof und Schloss.

Ute Seibold, die Leiterin der städtischen Museen, ist auf dieses Thema über alte Bilder aus Isny und auch über die Postkarten von Eugen Felle aufmerksam geworden im Rahmen des Projekts „Panorama-Partner“, das seit zwei Jahren läuft und in dessen Rahmen die Idee zu „Geschichten und Genuss“ entstanden ist. Was lag also näher, als das Bier zum nächsten Genussthema zu machen.

Übrig geblieben ist einzig die Familienbrauerei Stolz., die dieses Jahr ihr 100-jähriges Bestehen feiert. Sepp Stolz wird anhand von alten Bildern aus dem Stadtarchiv auf einen Rundgang durch Isnys Biergeschichte mitnehmen. Von den Herausforderungen, denen sich eine eigenständige kleine Brauerei heutzutage gegenübersieht, berichtet Johannes Stolz.

Eines der besten Hopfenanbaugebiete Deutschlands liegt bei Tettnang. Seit 175 Jahren wird dort Hopfen angebaut. Für junge Leute im Westallgäu, insbesondere die jungen Mädchen, war die Ernte, das „Hopfenbrocken“, jahrzehntelang eine willkommene Möglichkeit, Geld zu verdienen.

Aber trotz der Nähe des Anbaugebiets wissen viele Biertrinker kaum etwas über den Hopfenanbau. „Hopfen ist ein unglaubliches Gewächs“, wird Gudrun Albrecht vom Leitungsteam der VHS in dem Schreiben zitiert. Das hat sie mit ihren Kolleginnen vom Museum und der Bücherei bei einer Führung in Tettnang auf dem „Hopfengut No 20“ erfahren. Dabei wurde natürlich verkostet, was aus dem Tettnanger Hopfen Edles entstehen kann. Lukas Locher wird bei „Geschichten und Genuss“ Einblicke ins Tettnanger Hopfengeheimnis geben und bringt besondere Biere mit.

Dann erfahren die Besucher auch, warum der männliche Hopfen in Tettnang keine Überlebenschance hat.

„Geschichten und Genuss“, das bedeutet Schauen, Hören, Genießen, das Hören wird durch die Musik von The Combo bereichert. „Bei feinem Isnyer Brot und Käse lässt sich die vielfältige Bierauswahl der Brauerei Stolz und des „Hopfengut No 20“ kosten“, macht Heike Hengge vom Leitungsteam der VHS in dem Bericht Appetit auf den Abend.