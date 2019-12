Zweite Auflage des Eugen-Felle-Buchs erhältlich

Völlig überraschend ist die erste Auflage des Buchs über Eugen Felle, den bahnbrechenden Postkartenpioniers aus Isny, schon nach wenigen Wochen vergriffen gewesen. „Wir waren erstaunt, dass die Nachfrage so riesig ist“, freut sich Tosca Maria Kühn, die Autorin und Urenkelin des Künstlers. Doch ab sofort ist die zweite Auflage erhältlich.

Auf 208 Seiten gibt Kühn laut Isny Marketing einzigartige Einblicke in das Leben ihres Urgroßvaters, „über 450 Abbildungen seiner Werke, historischer Dokumente und privater Fotografien geben einen lebensnahen Einblick in die Zeit um 1900“, heißt es im Klappentext.

„Motive aus dem gesamten Allgäu“

Das Blatt für Heimatforschung und Heimatpflege, der „Allgäuer Geschichtsfreund“, urteilte in einer Rezension, dass den Reiz des Buches vor allem die Wiedergabe von „detailverliebten Postkarten“ und „Motiven aus dem gesamten Allgäu und angrenzenden Regionen, in die man sich stundenlang vertiefen kann“ ausmache.

Das scheint zu einem unerwartet hohen Absatz der Bücher vor allem im Allgäu geführt zu haben: „Unternehmer und Besitzer von abgebildeten Gebäuden haben die Exemplare stapelweise abgenommen“, erzählt Ute Seibold, die Leiterin der Städtischen Museen in Isny. Viele seien im Sommer „extra nach Isny in die Eugen-Felle-Ausstellung gekommen, um das Buch persönlich zu erwerben“, in jüngster Zeit hätten dann aber viele Kunden vertröstet werden müssen.

Über viele Monate geforscht

Nun kommt das im renommierten Kunstverlag Josef Fink in Lindenberg erschiene Buch kurz vor Weihnachten aber doch noch rechtzeitig zurück in den Buchhandlungen. „Ich bin froh, dass vor allem auch die bereits bestellten Exemplare rechtzeitig vor dem Fest ausgeliefert werden konnten“, sagt Tosca Maria Kühn. Über viele Monate hatte sie im Archiv der Familie Felle, in privaten und öffentlichen Sammlungen und im Isnyer Stadtarchiv geforscht.

Auch die Stadt Isny als Herausgeber freut sich über den Erfolg des Werks. Felle sei „maßgeblich an der Erfolgsgeschichte der Bildpostkarte“ beteiligt gewesen. Europaweit zeichnete er Landstriche, Städte und Menschen, „er traf den Nerv seiner Zeit und schuf gleichzeitig einen unvergleichlichen, kulturgeschichtlichen Schatz“, heißt es im Vorwort des Buches. Doch er zeichnete nicht nur Stadtansichten und wichtige Gebäude, sondern auch kleine Dörfer und winzige Weiler, nahezu jeder Allgäuer wird auf der Suche nach seinem Heimatort fündig. Und: „Das Buch ist die Möglichkeit, die heutige Lebenswelt durch die Augen der Menschen um 1900 zu sehen“, sagt Autorin Kühn und ergänzt, sie freue sich neben den guten Verkaufszahlen auch sehr, „dass über das Buch viele Menschen mit dem Werk meines Urgroßvaters in Kontakt kommen“.