Zweimal „Pop & Poesie“ am Sonntag in St. Nikolai in Isny

Angesichts des unermessliche Leids, das der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine in der Zivilbevölkerung verursacht, haben Steffi und Dirk Bauer aus Eisenharz kurzerhand ihr Erfolgskonzept „Pop & Poesie – und zwischen den Zeilen Gott“ aus der Schublade gezaubert und zahlreiche Mit-Musiker aus der Region dafür gewonnen.

Diesen Sonntag, 20. März, laden sie mit ihrer Cover-Band „Wild Chucks & Friends“ zu zwei Live-Konzerten in die Isnyer Nikolaikirche ein. Beginn ist um 18.30 und um 20.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, auf möglichst hohe Spenden hoffen die Organisatoren. Der Erlös beider Konzerte kommt dem Verein „H.O.P.E. we help children e.V.“ in Wangen zugute, der Krankenhäuser und schwerstkranke Kinder in der Ukraine unterstützt (www.hope-children.help).

Musikalisch bereits 50 000 Euro für Hilfsprojekte erspielt

Dass Musik verbindet und wie gut Hilfe klingen kann, hat das Musiker-Ehepaar mit seiner viel beachteten Konzertreihe „Pop & Poesie Vol. 1-3“ und gemeinsam mit der Coverband „Wild Chucks“ in den vergangenen Jahren in St. Maria in Isny und weiteren Kirchen in Wangen, Ravensburg oder Weiler unter Beweis gestellt. Schirmherrin war damals Gerlinde Kretschmann, die Frau des baden-württembergischen Ministerpräsidenten. Mit authentischer und leidenschaftlicher Live-Musik konnten über 50 000 Euro an Spendengeldern für Hilfsprojekte erspielt werden.

Das einstündige Benefizkonzert in der Nikolaikirche steht unter dem Motto „Back to the roots“. „Mit kleiner, aber feiner Besetzung und Songs, die unter die Haut gehen“, so heißt es in der Ankündigung, wollen „die Herzblutmusiker mit ihrer Allgäuer Band ’Wild Chucks & friends’ ein gefühlvolles und stimmungsvolles“ Konzerterlebnis bereiten.

Musiker aus dem gesamten Allgäu sind dabei

Mit ihrem Engagement für die Ukraine sei Sängerin und Initiatorin Steffi Bauer „sofort bei allen Musikern auf offene Ohren gestoßen“. Als Mitwirkende konnte sie gewinnen: Sängerin Tanja Srednik aus Isny, die Sänger Thomsun aus Buchenberg und Philipp Krenn aus Memmingen, Kaan Kara aus Bad Wurzach am Piano, Lukas Kolb aus Lindenberg an Akustik- und E-Gitarre, Bassgitarrist Helmuso aus Tettnang, Gitarrist Nobse aus Wangen und Schlagzeuger Wolfgang Lutz aus Leutkirch. Dirk Bauer aus Eisenharz kümmert sich um die komplette Organisation.

„Ihnen allen ist es zu verdanken, dass das Herzensprojekt innerhalb von nur neun Tagen organisiert werden konnte, wofür wir sonst neun Monate proben und üben“, berichten Steffi und Dirk Bauer voller Freude und Dankbarkeit. Und sie ergänzen: „Wir sind alle Musiker mit einem großen Herz, möchten Gutes tun und unsere Solidarität bekunden. Mit unserem Benefizkonzert setzen wir ein Zeichen gegen den Krieg und sind dankbar, mit unserer Leidenschaft, der Musik, Spenden sammeln zu können, um die Menschen in der Ukraine zu unterstützen. Dass wir hier in Frieden leben, ist die Voraussetzung dafür, dass wir überhaupt Musik machen und helfen können.“

Pfarrer Stefan Ziegler führt mit Gedanken durch den Abend

Die „emotionale“ Reise von Musikern und Konzertbesucher wird Isnys evangelischer Pfarrer Stefan Ziegler begleiten, der mit seinen Texten und Gedanken durch den Abend führt. Die Schirmherrschaft haben Isnys Bürgermeister Rainer Magenreuter, Wangens Oberbürgermeister Michael Lang sowie Roland Sauter, Bürgermeister von Argenbühl übernommen. CDU-Landtagsabgeordneter Raimund Haser habe außerdem als „Special Guest“ gewonnen werden können.

„Der Flexibilität der Musiker ist es zu verdanken, dass das Benefizkonzert gleich zweimal stattfinden kann, da nur 200 Besucher aktuell gemäß Corona-Verordnung in der Nikolaikirche erlaubt sind“, erklärten die Organisatoren. Im Gotteshaus gilt die 3G-Regel. „Wer einen der begehrten Plätze ergattern möchte, kann sich entweder über die Facebook-Seite ’Pop & Poesie – und zwischen den Zeilen Gott’ anmelden oder auch einfach ohne Anmeldung zur Veranstaltung kommen“, heißt es in der Ankündigung abschließend.

Spenden können in der Nikolaikirche direkt in bar entrichtet werden oder unter dem Verwendungszweck „Benefizkonzert“ auf das Spendenkonto der Wangener Hilfsorganisation „H.O.P.E. we help children e.V.“ bei der Kreissparkasse Ravensburg überwiesen werden.