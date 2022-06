Zweimal Isny im OEW-Kultursommer

Seit sechs Jahren hebt der „OEW-Kultursommer“ im Landkreis Ravensburg kulturelle Glanzlichter hervor, auch 2022 stellen die Projektpartner ein bemerkenswertes Programm auf die Beine. Beeindruckend ist: Mit Opernfestival und Theaterfestival ist Isny dieses Jahr gleich mit zwei Veranstaltungsreihen vertreten. Parallel haben in Burkwang diese Woche die Bauarbeiten begonnen, um das Areal für ein neues Zelt vorzubereiten.

Landrat Harald Sievers, der das Förderprojekt 2017 ins Leben gerufen hatte, blickte bei einer Pressekonferenz mit den aktuellen Projektträgern auf die vergangenen Jahre zurück und auf die Herausforderungen, die die Auswirkungen der Corona-Pandemie für Kulturveranstaltungen noch immer bereithält. Laut Mitteilung des Landratsamtes stehe nach dem „lebhaften Austausch“ fest: „Trotz aller Hürden lassen sich die Projektpartner nicht entmutigen.“

Isnyer „Junge Wilde“ als Wettbewerbsgewinner

Die Internationalen Wolfegger Konzerte, das Einhaldenfestival, das Isnyer Opernfestival sowie der diesjährige Wettbewerbsgewinner, der „Abend der Jungen Wilden“ im Rahmen des Theaterfestivals, würden zeigen, „was mit Kreativität, Leidenschaft, Professionalität und Gemeinschaftsgeist möglich ist“, heißt es im Pressetext. Der Landkreis gewährt einen finanziellen Zuschuss aus den Kunst- und Kulturfördermitteln der Oberschwäbischen Elektrizitätswerke (OEW), gespeist aus Erträgen der EnBW AG.

Auftakt des OEW-Kultursommers sind die „Internationalen Wolfegger Konzerte“ vom 24. bis 26. Juni. Bei einer Operngala präsentieren Martin Wesely (Gitarre) und Martin Mitterrutzner (Gesang) am Eröffnungstag die selten aufgeführte Gitarrenversion des Liederzyklus’ „Die schöne Müllerin“ von Franz Schubert in der Alten Pfarr in Wolfegg.

Tags darauf präsentiert Manfred Honeck, der künstlerische Leiter, im Rittersaal des Schlosses Wolfegg einen Beethoven-Abend mit Star-Solistin María Dueñas (Geige) und der Deutschen Radio Philharmonie Saarbrücken-Kaiserslautern.

Besonderheit am 26. Juni ist dann ein Kirchenkonzert mit demselben Orchester, den Augsburger Domsingknaben sowie Solistinnen und Solisten, die von Florian Frannek unter der Überschrift „Bevor wir schweigen“ vertonte Briefe von im Nationalsozialismus Verfolgten – darunter Klaus Bonhoeffer und Ida Goldiş – aufführen.

Opern-Aufführungen im Innenhof von Schloss Isny

Für das Isnyer Opernfestival vom 26. Juni bis 3. Juli inszeniert und dirigiert der künstlerische Leiter Hans-Christian Hauser die fulminante Oper „Die Liebe zu den drei Orangen“ des im Dorf Sonzowka in der Ostukraine aufgewachsenen Komponisten Sergej Prokofjew.

Die skurrile Geschichte um einen melancholischen Prinzen, der nach einem Lachanfall verhext wird und drei Orangen stehlen muss, in denen Prinzessinnen versteckt sind, verspricht Überraschung, Witz und beste Unterhaltung. Die Aufführungen sind im Innenhof von Schloss Isny geplant, die Aufführungsdaten der Oper flexibel, je nach Wetter und kurzfristiger Disposition. Weiter auf dem Programm steht ein Festivalkonzert in der Nikolaikirche mit Stücken von Kurt Weill, Anton Arenskij und Franz Schubert am 26. Juni.

Das Einhaldenfestival (28. bis 31. Juli) ist ein familiäres Kulturprojekt, bei dem nach der Premiere 2017 wieder viele ehrenamtliche Helfer die Bühne am neuen Standort auf dem Kaseshof in Geratsreute bei Fronhofen aufbauen wollen. Hier treffen Ernst Hutter und seine „Egerländer Musikanten“ auf die Balkan-Folk-Truppe „Foaie Verde“, den Soundmix komplettiert die „Vive La Bräss Bänd“ mit vogelwildem Street-Funk.

Zum Line-Up des 19. Einhaldenfestivals zählen außerdem Uli Boettcher, Malia, Richie Beirach mit Gregor und Veit Hübner, das „Sirius Quartett“ und andere mehr. Besonderes Anliegen des Festivals sind laut Ankündigung die Auftritte der vom „Pop-Büro Oberschwaben“ unterstützten Newcomer-Bands aus der Region.

„Buntspecht“ aus Wien und Gerhard Polt

Gewinner des OEW-Wettbewerbs 2022 ist der „Abend der Jungen Wilden“ im Rahmen des Isnyer Theaterfestivals am 3. August. Das von Jugendlichen und jungen Erwachsenen in der Festival-Crew „handverlesene“ Bühnenprogramm holt international erfolgreiche Künstler nach Burkwang – die Indie-Pop-Band „Buntspecht“ aus Wien und den italienischen Singer-Songwriter Fil Bo Riva.

Insgesamt bietet das 39. Isnyer Theaterfestival vom 29. Juli bis 6. August eine bunte Programmvielfalt, unter anderem mit Gerhard Polt und den „Well-Brüder aus’m Biermoos“, Philipp Hochmair mit seinem „SchillerBalladenRave“, den legendären Festival-Slam, lustiges Clown- und Improtheater für Kinder sowie nach 2017 zum zweiten Mal „Too Many Zooz“ aus New York.

Mit viel „Cirque Nouveau“ aus aller Herren Länder soll das neue Veranstaltungszelt mit größerer Bühne und großzügiger Manege eingeweiht werden. Die Voraussetzungen werden seit dieser Woche geschaffen: In den zurückliegenden Jahren herrschte bei Regen im nördlichen Bereich des Veranstaltungsareals immer wieder „Land unter“. Der veranstaltende Verein hatte die Stadt gebeten, diesen Bereich aufzukiesen, die Arbeiten dazu laufen seit dieser Woche.

Sie sind umso mehr notwendig, weil das neue Festzelt weiter ausgreift, wie Toni Drescher bei seinem Jahresbericht im Isnyer Gemeinderat dargelegt hatte. Besucher des Isnyer Theaterfestivals dürfen sich somit nicht nur aufs Kulturprogramm freuen, sondern auch auf eine gänzlich neue Anordnung des Geländes gespannt sein. Der Vorverkauf für die einzelnen Veranstaltungen läuft seit dem 1. Juni im Internet.