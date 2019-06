Zweimal Erinnerungscafé

Die Städtischen Museen Isny laden vor der Sommerpause noch zu zwei besonderen Terminen ein: „Erinnerungscafés“ über Großholzleute und über Gastarbeiter.

Am Montag, 17. Juni, ist das Erinnerungscafé im Dorfgemeinschaftshaus in Großholzleute von 14.30 bis 17 Uhr zu Besuch. In Kooperation mit der Ortsverwaltung und dem Landfrauen-Ortsverein soll an diesem Nachmittag der Blick auf die Entwicklung von Großholzleute mit seinen circa 30 Weilern und Einzelhöfen gelegt werden.

Wer kann sich an seine Kindheit und Jugend erinnern, als es noch viele Handwerksbetriebe und eine Schule vor Ort gab? Oder gibt es noch Zeitzeugen, die über das Treffen der „Gruppe 47“ im Herbst 1958 im Adler berichten können? Bekam man im Ort überhaupt etwas mit von den unzähligen Gästen, etwa die englische Prinzessin Anne, die 1987 im Adler übernachtete?

Auch Themen wie die Kurklinik Überruh, „Isny-Bähnle“ und Großholzleuter Bahnhof, die Eingemeindung 1972, der „Stöpselclub“ und das Verhältnis zur Kernstadt sollen zur Sprache kommen. Fotografien und andere Erinnerungsstücke dürfen gerne mitgebracht werden.

Am Mittwoch, 19. Juni, ist der Erzählbus des Bauernhaushaus-Museums Allgäu-Oberschwaben Wolfegg zu Gast im Erinnerungscafé, von 14.30 bis 17 Uhr in der „Unteren Mühle“ in Isny. Seit Mai ist dieser Erzählbus im Landkreis Ravensburg unterwegs. Erklärtes Ziel ist es, Lebensgeschichten und Archivzeugnisse zu sammeln. Das „Material“ soll Eingang in die Dauerausstellung „Gastarbeiter auf dem Land“ finden, die im Herbst 2020 eröffnet werden soll.

Das Ausstellungsprojekt zur Arbeitsmigration des Bauernhaus-Museums ist eingebettet in das grenzüberschreitende Großprojekt „Migration nach Vorarlberg und Oberschwaben im 19. bis 21. Jahrhundert“. „Neue Heimat Isny“ wurde im vergangenen November thematisiert, gesprochen wurde über die Situation nach 1945 für Neuankömmlinge wie für Isnyer Altbürger. Der Besuch zweier Mitarbeiter des Bauerhaus-Museums Wolfegg lädt am 19. Juni dazu ein, Anekdoten und Erlebnisse zum weiterführenden Themenbereich „Wirtschaftswunderzeit und Gastarbeiter in Isny“ zu erzählen.