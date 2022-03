Zweifacher Einbruch im alten Krankenhaus in der Wilhelmstraße

Bereits zum zweiten Mal wurde am vergangenen Wochenende in Büroräumlichkeiten im alten Krankenhaus in der Wilhelmstraße eingebrochen.

Bereits in der Nacht zum Freitag hatte der Täter eine Glastür des Gebäudes eingeworfen und die Büroräumlichkeiten durchwühlt, heißt es im Bericht der Polizei. Am Wochenende trat oder warf ein Täter dieselbe Terrassentür, die mit Holzplatten gesichert war, nochmals ein und verschaffte sich Zutritt. Abermals wurden die Büroräumlichkeiten durchsucht. Was genau bei den beiden Taten gestohlen wurde, ist Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen. Das erklärt die Polizei.