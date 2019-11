Zwei Verletzte nach Unfall

Zwei leichtverletzte Fahrzeuginsassen und Sachschaden von etwa 6000 Euro sind die Folge eines Verkehrsunfalles gewesen, der sich am Mittwochabend gegen 17 Uhr an der Einmündung der Isnyer Maierhöfener Straße in die Bundesstraße 12 ereignete. Ein 31-jähriger Lkw-Fahrer befuhr laut Polizei die Maierhöfener Straße und bog an der Einmündung nach links auf die B 12 ein. Hierbei missachtete er die Vorfahrt des 90-jährigen Fahrers eines Mercedes-Benz, der auf der B 12 aus Richtung Großholzleute in Richtung Isny fuhr. Neben dem 90-Jährigen wurde dessen 84-jährige Beifahrerin leicht verletzt.