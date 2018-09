Ein Verkehrsunfall führte am Montagabend zu einer schwer und eine leicht verletze Person. Wie die Polizei mitteilt, hielt ein 38-jähriger Sprinter-Fahrer auf der Unteren Achstraße vorschriftsgemäß an der roten Ampel an. Eine junge Frau übersah den Wagen prallte mit ihrem VW gegen das Heck des Sprinters. Der nicht mehr fahrbereite VW wurde von einem Abschleppdienst abtransportiert. Es einstand ein Sachschaden von über 10 000 Euro.