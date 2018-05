Zwei tätliche Übergriffe in der Espantorstraße

Anwohner und Passanten haben vergangene Woche darauf aufmerksam gemacht, dass es Anfang Mai in der Espantorstraße zwei gewalttätige Übergriffe gegeben hat. Die Ermittlungen dazu dauern nach wie vor an, wie das Polizeipräsidium in Konstanz auf entsprechende Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“ gestern erklärte.

Ein „Geschädigter“ sei demnach am Sonntag, 6. Mai, gegen 3 Uhr in der Musikbar Eberz nach eigenen Angaben auf der Tanzfläche mit einem bislang unbekannten Täter in Streit geraten, von dem er „im weiteren Verlauf“ bedroht und gewürgt worden sei. „Die Anzeigenaufnahme erfolgte erst am folgenden Abend beim Polizeirevier in Wangen. Tatverdächtige sind bislang nicht bekannt. Die Ermittlungen laufen noch“, heißt es aus Konstanz.

Am Montag, 7. Mai, habe gegen 0.10 Uhr „nach derzeitigem Stand der Ermittlungen“ ein anderer Geschädigter seine Wohnung verlassen, um zur Arbeit zu gehen. „Kurz nach dem Verlassen des Hauses wurde er seinen Angaben nach von circa zehn bis zwölf unbekannten männlichen Personen angegriffen und geschlagen“, schreibt die Polizei. Und weiter: „Während des Angriffs fiel er zu Boden und zog sich hierbei eine Kopfplatzwunde am Hinterkopf zu. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Der Geschädigte wurde von hinzugerufenen Rettungssanitätern zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen dauern noch an. Trotz mehrerer Zeugen im Bereich des Tatortes sowie einer Anwohnerbefragung konnten bislang keine sachdienlichen Hinweise zu der Täterschaft erlangt werden.“

Deswegen, so heißt es abschließend, „sucht die Polizei Isny immer noch Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind oder die sonst sachdienliche Hinweise geben können“.