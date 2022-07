Zwei Podiumsplatzierungen für Hansjörg Hübner

Triathlet Hansjörg Hübner vom TV Isny hat bei zwei Wettkämpfen überzeugt.

Die Challenge Kaiserwinkel am Walchsee in Tirol lockte rund 1000 Starter – Profis und Amateure aus aller Welt – wegen ihrer idealen Wettkampfstrecken an. Bei Kaiserwetter stürzten sich die Triathleten in den Walchsee. Nach 1,9 Kilometern Schwimmen ging es auf die zwei Runden der 90 Kilometer langen Radstrecke, die mit 1200 Höhenmetern als wellig zu bezeichnen ist, aber dennoch schnelle Zeiten zulässt. Die Laufstrecke über 21 Kilometer – vier Runden um den idyllisch gelegenen See – war bestens mit Wasserstellen und Duschen bestückt. Hansjörg Hübner konnte nach einem ordentlichen Schwimmen, einer starken Radleistung den Lauf taktisch gleichmäßig und auf die notwendige Kühlung achtend durchziehen und erreichte nach 5:54:38 Stunden Platz zwei in der AK65. Damit qualifizierte sich der Isnyer Triathlet erneut für die Championships in Samorin.

Ein kleiner, aber liebevoll und professionell organisierter Triathlon fand in der zehnten Auflage in Schongau statt. Hier entschied sich Hübner für die olympische Distanz, bei der die rund 90 Triathleten zunächst im erstaunlich erfrischenden Lech die 1,5 Kilometer lange Schwimmstrecke absolvieren mussten, bevor sie eine dreimal zu durchfahrenden Rundkurs über 40 Kilometer auf dem Rad zurücklegten. Der abschließende Lauf über zehn Kilometer ging durch die idyllische und stimmungsvolle Altstadt und brachte Zuschauer und Athleten eng zusammen. Nach einer gleichmäßigen Leistung Lauf allen drei Teilstrecken konnte sich Hübner nach 2:38:28 Stunden über den Sieg in der M65 freuen.