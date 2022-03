Zwei Podestplätze für Luisa Illig

Luisa Illig vom WSV Isny hat bei der in Garmisch-Partenkirchen ausgetragenen Finalveranstaltung des Deutschen Schülercups der alpinen Skirennläufer in der Altersklasse U14 (Jahrgänge 2008/2009) zwei weitere Podestplätze eingefahren.

Illig siegte mit souveräner Laufbestzeit in beiden Durchgängen auf der legendären Kandaharstrecke im Riesenslalom. Beim Slalom am Gudiberg, an dem vor einigen Wochen noch die Weltcup-Herren Station machten, lag sie nach einem missglückten ersten Lauf nur auf Rang zehn. Sie konnte sich aber mit der deutlich schnellsten Zeit im zweiten Durchgang noch auf den dritten Platz verbessern. In der Gesamtwertung des Deutschen Schülercups U14 der Saison 2021/2022 stand Luisa Illig schon vor dem Finale als Siegerin fest. Am Ende hat sie nun sechs von acht zur Gesamtwertung zählenden Wettbewerbe gewonnen und ihr großes Talent in dieser Saison eindrucksvoll unterstrichen.

Für ihre Schwester Laila Illig ging es am selben Wochenende in die Wildschönau nach Tirol. Dort fuhr der Skinachwuchs das Finale des Deutschen Schülercups in der Altersklasse U16 (Jahrgänge 2006/2007) aus. Auch Laila hatte noch Chancen auf einen Sieg in der Gesamtwertung des Deutschen Schülercups 21/22 in ihrer Altersklasse, musste aber als Zweitplatzierte einen Rückstand auf ihre starke Konkurrentin Romy Ertl vom SC Lenggries aufholen.

Wie schon in den vergangenen Wochen zeigte sich Laila Illig in der Wildschönau nervenstark. Sie gewann am ersten Wettkampftag den Slalom und wurde sowohl im Riesenslalom am darauffolgenden Wettkampftag als auch beim abschließenden Parallelslalom jeweils mit knappen Rückständen Zweite hinter Romy Ertl, der sie nach den vielen spannenden Duellen in der Saison den Gesamtsieg überlassen musste. Dennoch blickt auch Laila Illig auf eine sehr erfolgreiche Saison zurück, die am kommenden Wochenende mit der Deutschen Schülermeisterschaft abgeschlossen wird.