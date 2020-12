Zwei Personen bei Unfall leicht verletzt

Zwei leicht verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 17.15 Uhr ereignet hat. Ein 47-jähriger Mercedes-Fahrer übersah laut Polizeibericht beim Einfahren in die Untere Achstraße die vorfahrtsberechtigte 20-jährige Fahrerin eines Renault. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde die junge Frau und deren 19-jährige Beifahrerin leicht verletzt.

