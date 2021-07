Zwei Männer sind am Mittwoch beim Ladendiebstahl in einem Lebensmittelmarkt in der Lindauer Straße in Isny erwischt worden. Wie die Polizei berichtet, steckten die Männer Waren im WErt von 100 Euro in einen Korb und einen mitgebrachten Kühlrucksack und versuchten, den Markt im Anschluss über den Eingang zu verlassen. Dabei wurden sie von einem Mitarbeiter gestellt. Sie müssen nun mit einer Strafanzeige wegen Diebstahls rechnen.