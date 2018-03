Zwei Leichtverletzte bei Unfall

Zwei leicht verletzte Personen und 4000 Euro Schaden an zwei Atuos ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Montag gegen 19.30 Uhr im Kreuzungsbereich der Lindauer Straße/Maierhöfener Straße in Isny ereignet hat.

Wie die Polizei berichtet, missachtete eine 25-jährige Autofahrerin beim Linksabbiegen in die Maierhöfener Straße die Vorfahrt einer entgegenkommenden 19-jährigen Minifahrerin. Diese versuchte noch auszuweichen, dennoch kam es zur Kollision der Fahrzeuge. Die beiden wurden beim Unfall leicht verletzt.