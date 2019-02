Zwei junge Frauen rücken im ökumenischen Arbeitskreis Bildung nach

Der ökumenische Arbeitskreis Bildung befindet sich im Umbruch, denn zwei junge Frauen sind als Leitungsteam nachgerückt: Andrea Olzinger und Maren Sziede – und sie werden von den Seitherigen nicht alleingelassen. Christoph Eyssel und Gabriele Köppel-Schirmer werden sich aus dem Leitungsteam behutsam zurückziehen.

Der AK Bildung hat in den vergangenen 30 Jahren mindestens schon drei Umbrüche erlebt – und auch überlebt. In jeder Phase wurde festgestellt, dass jeweils neue Themen an der Reihe waren, nach denen die Menschen fragen und die sie umtreiben. In den 1980er-Jahren waren es unter Leitung von Gerhard Jennemann spezifische Themen der katholischen Erwachsenenbildung. Ab 2000 standen unter Leitung von Gerhard Weisgerber mehr kirchen-, kunst- und religionsgeschichtliche Themen im Fokus, vor allem auch solche mit lokalem Bezug. Vor wenigen Jahren stießen Gabriele Koeppel-Schirmer und Christoph Eyssel dazu und damit rückte der Schwerpunkt Ökumene immer mehr in den Vordergrund. Deshalb auch die Namensergänzung: „Ökumenischer Arbeitskreis Bildung.“ Konfessionelle Unterschiede und Gemeinsamkeiten wurden bearbeitet, gesellschaftspolitische Inhalte, Glaube und Naturwissenschaft und es wurden immer mehr Kooperationsmöglichkeiten mit anderen Gruppen, Institutionen und Arbeitskreisen ausprobiert.

Wenn jetzt mit Andrea Olzinger (Studium Diplom-Biologie) und Maren Sziede (Studium Philosophie und Religionswissenschaft) zwei junge Frauen einsteigen, wird sich durch die jüngere Generation und ihr spezifisches Wissen und Prägung wiederum ein Umbruch ergeben – und das sei durchaus auch willkommen. Pfarrer Edgar Jans ist froh, dass sich die Arbeit fortsetzt und gibt grünes Licht bezüglich der weiteren Unterstützung durch das Pfarrbüro. Er stehe auch bereit für Themenvorschläge und eigene inhaltliche Beiträge. Ihm schloss sich Pfarrer Dietrich Oehring von der evangelischen Seite an. Religiöse Bildung und kirchliche Bindung sei auf dem Rückzug, umso wichtiger sei der AK, fügt Oehring hinzu.

Manfred Haaga signalisierte ebenfalls weitere Unterstützung und präzisiert, dass er bereits Vorträge in der Schublade bereitliegen hätte mit Isnyer Bezug. „Aus Isny stammen ‚Größen‘ die durchaus weltweite Bedeutung haben, die man leider in Isny kaum oder gar nicht kennt. „Mit Manfred Haaga muss man sich in diesem Leitungsjob gut stellen“, ist der Rat der Scheidenden. Gerhard Jennemann versprach den Neuen, weiterhin zur Verfügung zu stehen. Er erklärte auch die seitherige Arbeitsstruktur: Für die Grobplanung der Themenfindung für jedes Halbjahr hätte man sich im großen Kreis getroffen und dann fürs operative Geschäft hinterher meist noch zwei Mal im kleinen Kreis: Koeppel-Schirmer, Eyssel, Jennemann. „Nie war es unsere Absicht Schlagzeilen zu produzieren“, betonen die drei unisono, „was uns und die anderen umtrieb und wichtig erschien, das haben wir versucht öffentlich zu machen.“ Eine Messlatte für die Zukunft gebe es nicht. „Kleine Brötchen backen“ könne zumindest für den Anfang ein gutgemeinter Ratschlag sein.

Gemeinsam hat man sich im AK noch Gedanken gemacht, wer mögliche Kooperationspartner sein könnten: Pfarrer, Diakone und Pfarrbüros, kirchliche Gruppen, Weltladen und die künftige Steuerungsgruppe der angestrebten „Faire Trade Stadt Isny“, Museum/ AK Heimatpflege, Hospizgruppe, Schulen, Kinder-Jugend-Familienarbeit, Kinderschutzbund, Kliniken und Ärzte, Parteien, Stephanuswerk, VHS, katholisches und evangelisches Bildungswerk Oberschwaben…

Gabriele Koeppel-Schirmer wurde ungern „mittelfristig“ mit Blumen verabschiedet. Sie war die einzige mit dem evangelischen Gesangbuch. Die zwei Neuen, ebenfalls der evangelischen Kirche zugehörig, treten nicht in große Fußstapfen, sondern in gar keine, so der Wunsch von Eyssel und Koeppel- Schirmer, sondern versuchen es ohne Vorgaben eigenständig, jedoch auf Wunsch mit Rückhalt der „Erfahrenen.“