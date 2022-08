Zwei Isnyer sind am Alpsee erfolgreich

Der Triathlon am Alpsee – erstmals 1983 ausgetragen – gehört mit seiner 40. Auflage zu den ältesten Triathlons in Europa und begeisterte auch in diesem Jahr laut Mitteilung viele Zuschauer. Für Triathleten aus der Region gehört die Veranstaltung fast schon zum Pflichtprogramm und gleichzeitig lockt er nationale und internationale Stars ins Allgäu. Routinier Hansjörg Hübner und Neuling Christian Mandl vom TV Isny starteten auf der sogenannten Classic-Distanz.

Nach dem 1,9 Kilometer langen Schwimmen im Alpsee ging es nach der ersten Wechselzone gleich zur Sache, denn in Immenstadt wartet mit dem Kalvarienberg ein erster kurzer, aber recht steiler Anstieg auf die Triathleten. Nach der Querung zum Niedersonthofener See führt die Radstrecke länger steil über den Ettensberg nach Weitnau und schließlich sanft ansteigend über den Zaumberg zurück nach Immenstadt. Zweimal war die Strecke von insgesamt 85 Kilometern zu durchfahren, bevor es auf die 21 Kilometer lange Laufstrecke entlang des Alpsees und über den Kuhsteig bis Immenstadt und zurück ging.

Christian Mandl hatte sich zum ersten Mal auf diese längere Distanz gewagt und kam nach 6:05,21 Stunden als 131. seiner AK30 ins Ziel. Hansjörg Hübner führte nach dem Schwimmen und dem Radfahren, musste aber beim Laufen einen Platz abgeben und wurde nach 6:08,32 Stunden Zweiter in der AK65.