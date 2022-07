Zwei Isnyer erfolgreich beim Montafon-Marathon

Bei einem der schönsten Bergmarathons in den Alpen im Montafon sind auch Sven Zaminer vom TV Isny und Ralf Groß angetreten. Die Strecke führt von St. Anton aus durch die atemberaubende Bergkulisse des Verwall über das Winterjöchle bis zum Ziel in der Montafoner Gemeinde Silbertal.

Auf der 42 Kilometer langen Strecke gilt es, 1250 Höhenmeter bergauf und bergab zu überwinden. Sven Zaminer konnte in der Vorbereitung auf einen Ultralauf seine Trainingsleistung bei perfekten äußeren Bedingungen in vollem Umfang umsetzen und erreichte nach 4:25,21 Stunden als starker Fünfter der AK40 das Ziel. Damit verbesserte er seine bisher erzielte Zeit deutlich und erreichte im rund 200 Starter starken Feld den 30. Gesamtrang. Ralf Groß, für den es der erste Start bei einem Bergmarathon war, war nach 4:54,36 Stdunden im Ziel. Damit belegte er den elften Platz in der AK50 und war mit dem Ergebnis durchaus zufrieden.