Zwei Autos stoßen zusammen

Zwei Autos sind in Isny zusammengeprallt. Eine 35-jährige VW-Golf-Fahrerin hat am Mittwoch gegen 10.45 Uhr den Isnyer Bufflerweg in Richtung der Kreuzung Maierhöfener Straß/Bufflerweg/Weißlandstraße befahren und ist an der Kreuzung nach rechts in die Maierhöfener Straße eingebogen. Hierbei missachtete sie laut Polizei die Vorfahrt einer 60-jährigen Opel-Corsa-Fahrerin, die die Maierhöfener Straße in Richtung des Rainstadions befuhr. Beim Zusammenstoß der beiden Wagen entstand ein Sachschaden von etwa 11 000 Euro. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand.