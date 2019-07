Zunftfeier mit Friedrich Merz ist ausverkauft

Friedrich Merz mobilisiert augenscheinlich: Nach der Ankündigung in der „Schwäbischen Zeitung“ am Dienstag, dass der CDU-Spitzenpolitiker als Redner zur Zunftfeier der Handwerkerzunft am Kinderfestmontag, 15. Juli, nach Isny kommt, melden die Verantwortlichen schon diesen Donnerstag: Ausverkauft! Zahlreiche Firmen aus Isny und Umgebung, die ohnehin für die normalerweise geschlossene Veranstaltung zugesagt hatten, haben seit Dienstag weitere Teilnehmer nachgemeldet. Auch Ehrengäste, unter denen der ein oder andere in den zurückliegenden Jahren seine Eintrittskarte schon auch mal hat verfallen lassen, hätten ihr Kommen gegenüber der Handwerkerzunft dieser Tage noch einmal explizit signalisiert.

„Die maximale Zeltkapazität ist jetzt schon erreicht, vor allem aus Sicherheitsgründen können wir am Kinderfestmontag wirklich niemanden mehr ohne Eintrittskarte ins Zelt lassen und werden am Eingang auch keine Eintrittskarten ausgeben“, betonte die Isnyer Handwerkerzunft am Donnerstagnachmittag.