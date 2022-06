Zunftbaumfest als Einstimmung aufs Kinder- und Heimatfest

Die Isnyer Handwerkerzunft ist maßgeblich am Gelingen es Kinder- und Heimatfests beteiligt. Sie lädt deshalb am Mittwoch, 22. Juni, um 19.30 Uhr zum Zunftbaumfest im Kurpark ein. Im Rahmen des Sommerabendkonzerts mit der Musikkapelle Beuren möchte die Zunft die Bevölkerung auf das nahende Kinder- und Heimatfest einstimmen, das vom 8. bis 11. Juli endlich wieder gefeiert werden darf.

In traditioneller Manier werden die Zunfträte in historischen Gewändern mit dem Brauereiwagen, der liebevoll von Hans Staffe gestaltet wurde, um den Zunftbaum bis mitten in den Park ziehen. Die Kinderfesttrommler begleiten den Zug und zeigen nach langer Pandemie-Pause wieder ihr Können.

Verkauf der Kinderfestplaketten startet

Das Zunftbaumfest findet nur bei guter Witterung statt. Zur Unterstützung der Kinderfestkommission können hier bereits die neuen Kinderfestplaketten gekauft werden.

Zur Ankündigung haben sich die Zunftmitglieder schon für ein Foto unter dem Zunftbaum und vor dem Brauereiwagen versammelt.