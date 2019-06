Zunftbaumfest als Aufgalopp zum 399. Isnyer Kinder- und Heimatfest

Von Deutsche Presse-Agentur

Der Sohn des einstigen Drogeriemarkt-Unternehmers Anton Schlecker, Lars Schlecker, verbüßt seine Gefängnisstrafe in Berlin. Er habe die Haft im offenen Vollzug am Montag angetreten, wurde am Donnerstag in Justizkreisen bestätigt. Zuvor hatten „Berliner Zeitung“ und „Berliner Kurier“ berichtet.

Seine Schwester Meike ist nach Angaben der Staatsanwaltschaft Stuttgart noch nicht in Haft. Beide wurden vor wenigen Wochen zum Haftantritt geladen.