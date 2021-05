Zum Weltkindermaltag malen und Gutes tun

Zum Weltkindermaltag am 6. Mai hatte die Firma Staedtler zugesagt, im Rahmen einer deutschlandweiten Malaktion für jedes gemalte Bild einen Euro für die Projekte der Hilfsorganisation Plan-International zu spenden. Das Ehepaar Isabella und Maximilian Jork hatte die Kinder des Familienzentrums St. Josef dazu eingeladen, am Weltkindermaltag loszulegen und die Natur zu malen, die sie in Isny umgibt.

Im vergangenen Jahr haben Isabella und Maximilian Jork von der Firma Früchte Jork zusammen mit Freunden die Plan Aktionsgruppe Isny-Allgäu gegründet.

Erzieherin Ilona Deubele resümiert: „Wir haben die Kinder unterstützt im Entdecken der Natur um uns herum und darüber hinaus haben wir versucht, sie anhand von Projektbildern darüber zu informieren, dass es auf unserer Welt auch ganz arme Kinder gibt die nicht mal genug zu essen haben.“

Vierzig vorzeigbare Bilder sind laut den Veranstaltern entstanden und damit wurde eine Spende von 40 Euro für arme Kinder in Peru generiert. Die Malaktion für Plan International läuft noch bis Ende Juni.

Plan International Deutschland ist eine Hilfsorganisation mit Sitz in Hamburg, deren Ziel es ist, durch Projekte die Ernährung und Gesundheitssituation der Kinder in über 70 Ländern zu verbessern. Außerdem deren Eltern zu schulen in ökologischer Landwirtschaft und gesünderer Ernährung. Insgesamt soll laut Pressemitteilung durch Projekte und Schulungsmaßnahmen nachhaltig und umweltschonend die Lebensgrundlage der Familien verbessert werden. 2021 ist vor allem die Provinz Paucartambo in Peru im Blick. Mehr als 100 Aktionsgruppen in Deutschland sorgen sich um die nötige Finanzierung der laufenden Plan International Projekte – häufig durch Patenschaften.