Zum Theaterfestival-Jubiläum kommt Helge Schneider nach Isny

Zum 40-jährigen Jubiläum ist den Machern des Theaterfestivals in Isny ein ganz besonderer Fang ins Netz gegangen: Helge Schneider wird Anfang August im Zirkuszelt in Burkwang auftreten. Das teilten die Veranstalter am Freitag mit. Zudem steht schon fest, wer den Festivalauftakt macht.

Das Jubiläumsfestival wird am 28. Juli vom Herbert Pixner Projekt eröffnet, die das Zirkuszelt schon zweimal bespielt haben. Zusammen mit seinen kongenialen Bühnenpartnern Manuel Randi (Gitarren), Heidi Pixner (Harfe) und Werner Unterlercher (Bass) zählt der Südtiroler Herbert Pixner seit mittlerweile bald 20 Jahren zu den erfolgreichsten Vertretern der „neuen und progressiven“ Volksmusik.

Der letzte Torero

Erstmals nach Isny kommen wird einer, den die Macher des Theaterfestivals schon mehrfach vergeblich angefragt hatten. Das Multitalent Helge Schneider präsentiert am 2. August sein neues Programm „Der letzte Torero – Big L.A. Show“. Schneider singt, tanzt, trommelt, trompetet, spielt Klavier, Saxophon und xylophoniert sich in die Herzen der Menschen.

Über die beiden Topacts gehen die Planungen weiter: An sieben weiteren Festival-Abenden will das Organisationsteam nicht weniger interessante Künstler präsentieren. Alle Informationen dazu gibt’s immer auf www.theaterfestival-isny.de. Der Vorverkauf startet im Frühling 2023.