Zum Saisonabschluss siegt Hansjörg Hübner in Sanremo

Die letzten Triathlons in Europa vor dem Saisonende finden im Süden am Mittelmeer statt. Der Ausrichter Challenge weitet sein weltweites Wettkampfprogramm ähnlich wie die Ironman-Gruppe jährlich aus und brachte mit dem Triathlon in Sanremo dieses Jahr einen neuen Farbtupfer für Profis und Amateure in den Wettkampfkalender. Einen starken Wettkampf lieferte dort einmal mehr Hansjörg Hübner vom TV Isny ab.

Hübner wollte eine erfolgreiche Saison mit einem guten Resultat beenden. Die Schwimmstrecke über 1,9 Kilometer im Meer bereitete wegen des leichten Wellengangs zwar ein paar Orientierungsschwierigkeiten, dafür war das Wasser aber angenehm warm. Die Radstrecke über 90 Kilometer führte zunächst 20 Kilometer an der Küste entlang, bevor im bergigen Hinterland 1500 Höhenmeter anstanden. Vor allem die Abfahrt über steile, schmale Sträßchen erforderte höchste Aufmerksamkeit. Die meisten Triathleten benutzten Rennräder, die in schwierigem Terrain deutliche Vorteile bringen. Hübner konnte hier laut Mitteilung seine Stärken ausspielen und die Konkurrenten distanzieren. Die Laufstrecke des Halbmarathons führte flach in Ufernähe entlang der Küste. Nach 6:56,41 Stunden kam der Isnyer als überlegener Sieger der M65 ins Ziel.