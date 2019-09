Zum Jubiläum steppen „D’ Weibsbilder“

Die Theatergruppe „D’ Weibsbilder“ feiert Zehnjähriges. Dazu hat Ute Dittmar, die ausgebildete Regisseurin und Leiterin des Laienensembles, ein besonderes Stück ausgewählt: Mit „Stepping out“ wird es rhythmisch-musikalisch! Die hohe Kunst des amerikanischen Stepptanzes soll „für einen phänomenalen Auftritt“ eingeübt werden. Doch bei der bunt gemischten Gruppe menschelt es ganz schön: Neben den Füßen kommen auch verzwickte Strukturen und spontane Gefühle hoch. Viel Bewegung und flotte Musik, Spannung und Wortwitz sind beim Jubiläumsstück garantiert.

Wusch und Wusch – Ballerina – Samba – ein geller Schrei: „Ha!“ Was sich wie Kung-Fu-Training anhört, ist das „Warm-up“ der Theatergruppe D’ Weibsbilder mit neun Frauen und einem Mann, jeden Montag bei den Proben im Saal des Gasthauses „Zum Schwarzen Grat“ in Bolsternang. Es folgen Gymnastik, Klangteppich und Atemübungen. Es ist das Ankommen im Hier und Jetzt, im Theaterstück „Stepping out“. Heißt: Den Alltag hinter sich lassen und ganz in die Rolle schlüpfen, jemand ganz anderer werden.

Seit dem Frühjahr tanzt die Gruppe in Original-Steppschuhen zu Original-Steppmusik. Bei Ute Dittmar ist überhaupt alles sehr echt. Sie schaut auf jedes Detail. „Das wichtigste ist die Schauspiel-Technik: Wie setze ich den Charakter der Figur um, wie spricht sie, wie bewegt sie sich, was hat die Figur für eine Biografie“, erklärt die Regisseurin. „Jede Spielerin denkt sich eine Biografie für ihre Rolle aus, um sich mit Haut und Haaren einfühlen zu können. Eine Rolle zu spielen, ist nicht nur, den Text auswendig zu können, Kleidung oder Haltung. Die Figur wird mit einem richtigen Leben gefüllt.“

Dittmar hat schon in der Schule in Hannover gerne Theater gespielt. In Berlin hat sie das Schauspiel von der Pieke auf gelernt und studiert. Später war sie an der Landesbühne Sachsen-Anhalt, dann beim Kieler Theater. Seit 20 Jahren lebt sie im Allgäu und hat in Wangen, Altusried sowie an Isnyer Schulen Theatergruppen betreut und Produktionen realisiert. Seit elf Jahren führt sie die Regie bei den „Mixed Pickles“ in Kressbronn mit 16 Personen und jährlicher Aufführung. Vor zehn Jahren gründete sie „D’ Weibsbilder“ im Raum Isny. Zunächst war es eine reine Frauentheatergruppe, was so gewollt war.

Das Premierenstück hieß „Falten“ zum Thema Älterwerden. Es folgten sechs Theaterstücke der Frauenliteratur. Dann wurde beschlossen, auch Männer aufzunehmen, um das Literaturspektrum zu vergrößern. So spielten Frauen auch Männerrollen, mit Haut und Haaren oder auch mit echter Glatze wie 2018 beim Kleist-Klassiker „Der zerbrochene Krug“.

Zum Jubiläumsstück haben nun alle zehn Schauspieler richtig Steppen gelernt. Das zeigen sie schon während der Proben zum großen Auftritt, doch die gestalten sich leicht chaotisch. Die Gruppe ist bunt gemischt, jeder hat so sein „Päckchen“, seine Eigenheiten, Wünsche und Ängste. Wirbelnde Füße wechseln mit witzigen Dialogen, ungeahnte Energien der so verschiedenen Tänzer werden frei zum großen Finale.

Übrigens: Das Theaterteam ist nicht jedes Jahr gleich – je nachdem, wer Zeit und Lust hat oder wer für eine Rolle perfekt scheint. Ute Ditmar hat ein gutes Gespür und weiß, wer welches Potential hat. Manche ihrer Spieler haben jahrzehntelange Theatererfahrung, andere sind erst zwei oder drei Jahre dabei. Wer Lust verspürt mitzumachen, darf sich für 2020 gerne melden.