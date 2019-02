Zum 40-jährigen Bestehen der Isnyer Guggenmusik gibt es ein neues Häs

Wer die Guggenmusik Isny in letzter Zeit beobachten konnte, beispielsweise bei ihrem Auftritt auf der Monsterbühne in Memmingen, dem ist vielleicht aufgefallen, dass sich da irgendetwas verändert hat. Nein, es ist nicht nur die Schminke. Für den Laien ist möglicherweise nicht auf den ersten Blick klar, dass sich das Häs der Musiker gewandelt hat, trägt es doch wie immer dieselben Farben. „Rot und Grün müssen im Häs vorkommen, weil das die Farben unserer Stadt sind. Blau und Silber sind die Farben der Guggenmusik Isny und dürfen deshalb natürlich auch nicht fehlen“, erklärt Manuela Motz vom Kostümausschuss die Farbauswahl.

Doch Schnitt und Stoffzusammensetzung sind anders als noch beim letzten Fasching, wo die Guggen mit viel Fellimitat über den Schultern einen sehr imposanten Eindruck machten. Der jetzige Mantel der Vereinsmitglieder beinhaltet insgesamt rund 40 Einzelteile, so Schneiderin Yvonne Göhl. „Kein Leder, keine schweren Stoffe. Die Guggen sollen ja nicht verschmachten in ihren Mänteln“, erklärt sie einen der vielen Wünsche der Musiker. „Man muss so einiges beachten, wenn man ein neues Häs bekommen möchte“, fügt Motz hinzu. Der Verein lässt sich alle fünf Jahre eine neue Garderobe schneidern und diesmal wurde aus den vielen Gesprächen und Zeichnungen, die es im Vorfeld dazu braucht, ein Mantel mit klassischem Schnitt – verglichen mit der Vorgängerrobe. Bunt, glänzend und auffallend muss die Kleidung aber natürlich bleiben, schließlich geht es hier um Guggenmusik.

Planung begann 2016

„Wir haben mit der Planung im Herbst 2016 begonnen, ab Dezember 2017 wurde genäht, und im Oktober 2018 waren wir dann fertig“, umreißt Elke Zarges, Inhaberin der „Kleinen Scheune“, den Entstehungsprozess. Zusammen mit Yvonne Göhl, die unter anderem für die Kleine Scheune arbeitet, bastelte Elke Zarges am Entwurf. Auch Manuela Motz und Beate Fritzenschaft, ebenfalls im Kostümausschuss der Guggenmusik, waren daran beteiligt. „Die Zusammenarbeit hat wunderbar funktioniert, wir haben uns immer wieder gegenseitig unsere Entwürfe gezeigt, jeder konnte sich einbringen und seine Überlegungen äußern“, beschreibt Elke Zarges das gut funktionierende Miteinander.

Hergestellt hat die 50 Kostüme dann aber Yvonne Göhl allein, was zwischenzeitlich ihre Werkstatt zu sprengen drohte. „Als die ersten 30 Mäntel fertig waren, haben mein Mann und ich mit unserem Transporter eine Fuhre zu Manuela Motz gebracht“, lacht Zarges. Manuela Mahl kann sich daran noch gut erinnern: „Das war wunderbar! Da hing jeder Mantel an einem Kleiderbügel, mit einer Klammer waren die jeweiligen Maße inklusive Namen daran geheftet, ich hatte wirklich gar keinen Stress mehr damit. Vielen Dank nochmal“, freut sich die Frau des Vereinsvorstandes. „Ich bin wirklich froh, dass wir mit der Kleinen Scheune zusammenarbeiten konnten. Bisher hatten wir immer Schneider, die weit weg waren. Wir wollten aber diesmal jemanden haben, den wir greifen können.“

Laut, bunt und gut gelaunt

Jetzt ist es auch soweit, dass die Isnyer Guggen mit ihrem neuen Häs während der diesjährigen Faschingssaison Stimmung machen und Spaß haben. Zu sehen sind sie beispielsweise am Samstag, wenn sie zusammen mit vielen anderen Guggenmusikern aus der Umgebung am Rathaus auftreten werden. Los geht’s um 17 Uhr mit den Einzelauftritten, um 20.30 Uhr findet dann der große Auftritt aller Vereine gemeinsam statt. Laut, bunt und gut gelaunt wird man die Isnyer Guggenmusik antreffen. So wie immer - ganz egal, was sie tragen.