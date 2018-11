Zukunft braucht Erinnerung

Eine große Besucherzahl hat sich nach den Gottesdiensten der katholischen und evangelischen Kirche am Sonntag an der Kriegsopfer-Gedächtnisstätte am Ölberg eingefunden zum Gedenken an die Opfer vergangener und gegenwärtiger Kriege und der nicht enden wollender Gewalt, Flucht und Vertreibung auf „unserer gemeinsamen“ Welt. Bürgermeister Rainer Magenreuter begrüßte besonders die Abordnungen von Feuerwehr, VdK, Krieger- und Soldatenkameradschaft, Schützenverein, der Ortsgruppe des Roten Kreuzes und dankte der Stadtkapelle für ihren musikalischen Beitrag. Sein Dank galt den Schülern des Gymnasiums mit ihrem Lehrer Alexander Schlichter für die Mitgestaltung der Feier mit gemeinsam erarbeiteten Beiträgen aus dem Neigungskurs Geschichte.

Die Schüler erinnerten an den ersten Weltkrieg, der mit aus heutiger Sicht vergleichsweise „bescheidener“ technischer Ausrüstung geführt wurde und trotzdem viele Millionen Opfer gefordert hat. „Was war übrig geblieben nach vier Jahren Krieg?“, fragten sie. Antwort: „Der Lebensstandard war katastrophal auf allen Ebenen – sozial, wirtschaftlich und politisch. Die Ressourcen am Ende, die Wirtschaft am Boden, eine hungernde ’Restbevölkerung’. Deutschland am Nullpunkt. Saat für einen zweiten Krieg.“

Heute scheint es so, als sei alles gut. „Sollen wir nun den Zustand im Jahr 2018 als schwarz oder weiß, schlecht oder gut darstellen?“, fragten die Schüler weiter. Man erlebe heute zwar Frieden, Wohlstand, Vollbeschäftigung und eine stabile Demokratie. Doch obwohl es den Menschen gut gehe, machten sie sich trotzdem Sorgen um die Zukunft. Sie spürten die Gefahren, die eine totale und globale Digitalisierung mit sich bringe, könnten sich virtuelle Kriege heute gut vorstellen, auch die Möglichkeit der Manipulation der Demokratie durch „Fake News“, sogar die Gefahr eines Atomkrieges... Viele Menschen sind heute auf der Flucht vor Kriegen, Hunger, Elend und vor Naturkatastrophen. Sie suchen ein sicheres Zuhause. Viele kommen nach Europa, nach Deutschland – und werden nicht immer willkommen geheißen. „Waren denn nicht viele unserer eigenen Großeltern vor einigen Jahrzehnten in derselben Situation? Wie hätten wir uns eigentlich deren Integration gerne gewünscht?“, fragten sich die Jugendlichen selbst. Sie hielten damit ein Plädoyer für eine Willkommenskultur mit menschlichem Antlitz.

Pfarrer Edgar Jans ließ in seiner Ansprache eine heute in Amerika lebende 99-jährige alte Dame zu Wort kommen, eine Überlebende der Widerstandsgruppe „Die weiße Rose“ gegen die Nazidiktatur. Jans zitierte sie mit den Worten: „Wenn ich die aktuellen Fotos aus Deutschland in unseren Zeitungen ansehe und auch darüber lese, wird mir ganz kalt. Deutsche, die auf offener Straße den Arm zum Hitlergruß strecken. Wenn ich lese, wie über Flüchtlinge geredet wird, so als wären sie Kriminelle oder Vieh, da werde ich hellhörig. Ich lese auch, was Politiker im Bundestag nun wieder sagen: Lügenpresse, Volksverräter, und die sogar wieder stolz sind auf die Wehrmacht… – so fängt es an.“

Gemeinsam wurde zum Abschluss entgegen aller Zukunftssorgen gesungen: „Freunde, dass der Mandelzweig sich in Blüten wiegt, bleibe uns ein Fingerzeig, wie das Leben siegt.“