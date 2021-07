Zu Besuch in der Gedankenwelt von Wolf-Dieter Storl

„Diese Pflanze,“ murmelt Wolf-Dieter Storl, während er das Wohnzimmer durchquert, „die muss heute noch gewässert werden.“ Dringlichkeit schwingt in dieser Bemerkung mit. Beinahe so, als ob er gerne den Bedürfnissen der Pflanze Vorrang gewähren würde. Stattdessen schenkt er zwei Tassen Grüntee ein und bereitet sich auf das Interview vor.

Das Treffen mit dem Kulturanthropologen, Ethnobotaniker und Buchautor findet in der Wohnung seines Sohnes statt. Er selbst lebt seit über drei Jahrzehnten mit seiner Ehefrau auf einem Einödhof in der Nähe von Isny, der vor allem in den Wintermonaten schwer zugänglich ist.

Abenteuerliche Erzählung vom Suchen, Finden und Ankommen

Noch nie zuvor konnte ein Ort Storl so lange halten wie die Adelegg. Seine Lebensgeschichte ist eine abenteuerliche Erzählung über das Suchen und Finden, das Reisen und Ankommen. Sie beginnt und endet bis zum heutigen Zeitpunkt in Deutschland.

Als ein Kind der Kriegszeit wird Wolf-Dieter Storl 1942 in Sachsen geboren und wandert im Alter von elf Jahren mit seinen Eltern nach Amerika aus. Im ländlichen Ohio entdeckt er seine Faszination für die Natur, trifft damit jedoch bei der amerikanischen Gesellschaft der Fünfzigerjahre auf Unverständnis.

Unterschiedliche Sichtweisen auf die Natur

In seinem Buch „Ich bin ein Teil des Waldes“ erklärt er diese unterschiedlichen Sichtweisen auf die Natur: „Ich begriff, dass die Menschen die Welt in zwei Seiten teilten: Da gab es auf der einen Seite die Natur, die Wildnis, das Böse – und auf der anderen Seite die Zivilisation, die geordnete Welt, das Gute. Ich hatte mich unbewusst für das Wilde, für die ungezähmte Natur entschieden. Von nun an verbrachte ich jede freie Minute im Wald, in der freien Natur. Es gab ein Universum zu entdecken.“ Mit der Zeit schlossen sich ihm immer mehr Jungen an. Gemeinsam blieben sie in den Sommerferien oft wochenlang im Wald.

Wenn Storl heute erzählt, wie er und seine Freunde durch perfide Ablenkungsmanöver das Zeltlager einer Pfadfindergruppe ausplünderten, wie sie nachts den Bauern ihre Hühner klauten oder von Eisenbahnbrücken auf fahrende Güterzüge sprangen, leuchten seine Augen. „Wir waren jung, frei und ungebunden – wie Tom Sawyer und Huckleberry Finn“, sagt er und lacht.

„Professoren verstanden nicht, dass Pflanzen Lebewesen sind“

Früh habe er verstanden, sagt Storl, dass Mensch und Natur eine symbiotische Verbindung besitzen. In Pflanzen sieht er „grüne Brüder und Schwestern“, Tiere bezeichnet er als die Lehrmeister des Menschen: Von den Ameisen habe er das Schreiben gelernt, und beim Austragen der Zeitung noch vor Sonnenaufgang sei er jeden Samstag von den Dorfhunden eskortiert worden.

Der Wunsch, mehr über die Tier- und Pflanzenwelt zu erfahren, veranlasste ihn schließlich dazu, ein Botanikstudium zu beginnen. Doch seine Erwartungen wurden enttäuscht: „Die Professoren haben gar nicht verstanden und gar nicht gespürt, dass die Pflanzen, über die sie lehren, Lebewesen sind.“

Reise statt Studium

Diesen mechanischen, freudlosen Umgang mit der Natur und das rein objektive wissenschaftliche Weltbild, dem Storl in seinem Studium begegnet, kann er nicht nachvollziehen. Er habe sich so sehr daran gestört, dass er das Studium beendete.

Zugleich wird er während des „Kalten Krieges“ in ein elitäres Regierungsprojekt aufgenommen. Erneut sieht er sich mit Weltbildern und Wertvorstellungen konfrontiert, die den seinen widersprechen. Erneut bricht er ab. Stattdessen reist er mit nur fünf Dollar nach Mexiko und El Paso, am Ende dieser Reise ist er sich darüber im Klaren, wie es weiter gehen soll: Er nimmt ein Anthropologie-Studium auf.

Lehre an Universitäten weltweit

Nach seinem Bachelor-Abschluss beginnt Storls glänzende akademische Laufbahn: Er wird zunächst Assistent, dann Volldozent für Soziologie und Anthropologie an der Kent State University in Ohio. Später erhält er eins der begehrten Fulbright-Stipendien, er promoviert mit „magna cum laude“ zum Doktor der Ethnologie und lehrt fortan weltweit an renommierten Universitäten. Die Aussicht auf akademischen Erfolg und ein Leben in Wohlstand und mit Anerkennung erfüllt ihn jedoch nicht zur Genüge.

Von seinem Nachbarn John Beck habe er als Kind einen Rat erhalten, der ihn ein Leben lang begleitete: „Auch wenn du tausend Bücher über das Beschlagen von Pferden liest, wirst du es nicht können, bis du selbst eins beschlägst.“ Selbst Hand anzulegen, sieht Storl daher als unabdingbar für ein tieferes Verständnis jedes theoretischen Sachverhaltes. Er sehnt sich nach der Praxis zur Theorie, nach intensiverem Kontakt zur Natur, und nach Begegnungen mit den Gemeinschaften und Lebensformen, über die er forscht.

Spiritisten und Naturvölker

Immer wieder zieht es ihn in neue Richtungen und an neue Orte: Er führt ethnographische und ethnobotanische Feldforschungen durch – etwa unter Naturvölkern wie den Tsistsitas und Cheyenne. Er lebt in einer Siedlung von Spiritisten in Ohio und in einer Camphill-Gemeinschaft in der Nähe von Genf, lernt von den Shaiva Sadhus in Indien und Nepal und begibt sich auf lange Rucksackreisen durch Mexiko, Thailand, China und Japan. Beinahe drängt sich die Vorstellung auf, dieser Mensch müsse doch mehr Leben besessen haben als nur das Eine.

Storls Leben ist ein Gemälde aus Kontrasten. Das wird deutlich, wenn er von seiner Zeit im schweizerischen Emmental erzählt: Im Rahmen einer Feldforschung wohnte er in bescheidenen Verhältnissen auf einem Hof traditioneller, mitteleuropäischer Bauern und beteiligte sich dort intensiv an der harten körperlichen Arbeit. Neben seinen Tätigkeiten auf dem Hof fuhr er einmal in der Woche nach Bern, wo er als Gastdozent an der Universität Vorlesungen zum Thema Kulturökologie hielt.

Fehl am Platz in feiner Gesellschaft

„Aber den Kuhgeruch kann man nicht einfach abwaschen,“ sagt Storl, grinst und erinnert sich auch an feine Abendgesellschaften, auf denen er eingehüllt in Stallduft, mit seiner unmodischen Kleidung und den ungepflegten Händen, fehl am Platz gewirkt habe.

Der 78-Jährige sitzt am anderen Tischende und rutscht von einer Anekdote in die nächste. Mit einer warmen Erzählstimme knüpft er an kurze Fragen große Themen. Widerspricht beispielsweise in wenigen Minuten den gängigsten Thesen zum Klimawandel. Hält erst nach einiger Zeit inne und spannt den Bogen zurück zur Ausgangsfrage.

Grundzufriedenheit und Urvertrauen

Wenn er erzählt, beschreibt er nicht nur Bilder, sondern auch Geräusche und Gerüche so detailreich, als wären all diese Erlebnisse nur wenige Stunden alt. Der Mann mit dem langen weißen Bart und den zusammengebundenen Haaren, von denen er sich nicht trennen möchte, weil sie – so seine Erklärung – „Antennen“ sind, die ihn mit dem „Ätherischen“ verbinden, besitzt Charisma.

Das mag an der Begeisterung liegen, mit der er über Themen spricht, für die er brennt. Auffällig ist aber vor allem etwas anderes: Storl strahlt Grundzufriedenheit aus. Und ein tiefes Urvertrauen: Jeder Lebensabschnitt, jeder Schicksalsschlag und jede glückliche Wendung scheinen für Storl – eingebettet in das große Ganze – ihre Richtigkeit zu besitzen. „Unser Leben wird sanft geführt,“ sagt er immer wieder. Alles hat seine Zeit, und alles hat seinen Platz.

Maler Manfred Scharpf benennt das Zuhause

Diesem Vertrauen ist es geschuldet, dass er und seine Frau schließlich auf dem Einödhof im Allgäu landeten. Auf einer Verlagsfeier lernt er den Maler Manfred Scharpf kennen, der ihm im Laufe des Abends seinen künftigen Wohnort prophezeit: „Ich weiß, wo du leben sollst“, behauptet Scharpf. Und Storl – ohne den ihm beschriebenen Hof zuvor ein einziges Mal gesehen zu haben – zweifelt nicht an der Richtigkeit dieser Prognose. Kurze Zeit später zieht er dorthin. In dem alten Gutshaus leben er und seine Frau anfangs am Existenzminimum: Strohballen dienen als Schlaflager, sie besitzen weder ein Auto noch Möbel, und im Winter wird es auf dem Berg unbarmherzig kalt.

Das Ehepaar bekommt zwei Kinder. Mit der Zeit wird aus dem alten Hof ein Zuhause, aus den Pflanzen und Tieren werden Nachbarn, und vor dem Haus wächst ein Selbstversorgergarten.

Sägen, hacken und Texte schreiben

In der Abgeschiedenheit findet Storl die Ruhe, die er in einem städtischen Umfeld vermissen würde, und nutzt sie zum Schreiben. Auch sonst kann von einem Rentner-Dasein keine Rede sein, denn an Beschäftigung mangelt es nie: Wenn Storl im Winter nicht an seinen Texten arbeitet, sägt und hackt er Holz oder schaufelt Schnee. Die Frühling- und Sommermonate werden dem Gärtnern gewidmet, und im Herbst erfreut man sich im Hause Storl am Pflücken von Beeren und Hagebutten.

Sein erwachsener Sohn hat mittlerweile die „Storlmedia“-Agentur gegründet, die unter anderem die Medienpräsenz des Vaters verwaltet. Über 50 000 Abonnenten verfolgen die Publikationen auf seinem Instagram-Profil. Storl lässt das kalt. Obwohl sich die Agentur über die Inhalte mit ihm abspricht, ist ihm die Online-Plattform selbst kein Begriff. Und wie er sich in seinen Account einloggen könnte, um sich an den „Likes“ und Kommentaren zu erfreuen, weiß er nicht. Er sucht lieber die Verbindung zur Natur als jene zum Internet.

„Aufgabe, Menschen mit der Natur zu verbinden“

Der Grüntee ist ausgetrunken, das Interview neigt sich dem Ende zu, es ist an der Zeit zu resümieren. Wie blickt Wolf-Dieter Storl auf sein Leben? Hat er sich selbst und seine Lebensträume verwirklicht? – Er nimmt sich Zeit, um darüber nachzudenken. Die Idee eines Lebenstraumes ist für ihn eng verwoben mit dem individuellen Lebenssinn, dem „Dharma“.

„Ich sehe es als meine Aufgabe, die Menschen wieder mit der Natur zu verbinden. Ich möchte ihnen zeigen, dass Pflanzen unheimlich aufregende, interessante Wesen sind. Sie erschöpfen sich nicht in ihrer Botanik, sondern berühren unsere Seele und regen in uns Bilder und Geschichten an“, sagt er.

„Es ist wichtig, wahrhaftig zu bleiben“

Für Wolf-Dieter Storl steht fest, dass jeder Mensch eine solche Lebensaufgabe besitzt. Um sie zu finden und zu verwirklichen, müsse jeder seiner intuitiven inneren Stimme folgen und der geistigen Führung vertrauen. „Entscheidungen, die wir auswählen, müssen sich stimmig anfühlen und die eigenen Werte widerspiegeln. Es ist wichtig, wahrhaftig zu bleiben. Das ist bedeutender, als jede vermeintliche materielle Sicherheit oder die Meinung der Gesellschaft.“

Um sein „Dharma“ zu verwirklichen, leitet er durch die „Storl-Akademie“ Bildungsmaßnahmen wie Pflanzenseminare, ethnobotanische Workshops, Kräuterwanderungen. Seine bislang gut 25 Bücher wurden in zahlreiche Sprachen übersetzt, einen eigenen Kräutertee hat er mit dem Unternehmen „Sonnentor“ auf den Markt gebracht.

„In den Bergen wird man bergig“

Schließlich nickt Storl: Ja, er könne von sich behaupten, das Leben bislang gut gelebt zu haben. Doch wer seinen Lebenstraum verwirklicht hat, der habe deswegen noch längst nicht ausgeträumt: Wenn die Corona-Pandemie vorüber ist, würde Storl gerne endlich wieder ans Meer fahren.

„In den Bergen,“ sagt er und lacht, „wird man irgendwann selbst ein wenig bergig. Ein wenig starr. Dann braucht man das Wasserelement.“ Auf lange Sicht möchte er auf seinem Hof im Allgäu bleiben – im Einklang mit dem Wald, den Tieren und sich selbst. Dort hat er Wurzeln geschlagen und ist damit endgültig Teil der Natur.