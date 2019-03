Zu Besuch im Schneeloch

Dass die Adelegg ein Schneeloch ist, in das sich der Winter noch lange im Frühjahr zurückzieht, ist hinlänglich bekannt: So lag bis vergangenen Donnerstag auch am Nordhang des Kreuzbachthales um die Steinbergalpe eine geschlossene Schneedecke, auf der es sich trefflich Rodeln ließ. Ein Besuch im letzten Rückzugsort des Winters in der Region.

„Des isch es“: Dies sagten sich Sonnhild und Günter Bischoff, als sie nach ihrem Leben in der Großstadt Stuttgart und aus gesundheitlichen Gründen „auf der Suche nach einem ruhigen Ort“ vor 25 Jahren den Bergbauernhof besichtigten. Der gelernte Schreiner und die Lektorin richteten fast nur in Eigenleistung mit viel Herz, Sachverstand und Kraft in gut geplanten Schritten bis 2002 das ganze Anwesen sauber her. Hinzu kamen noch der Ausbau der Zufahrt und das Anlegen eines Löschweihers.

„Wir sind zwar weit vom Schuss, aber nicht einsam“ und „Wir haben es trotz dieser vielen Arbeit nie bereut und sind im Ort Kreuzthal sehr gut aufgenommen worden“: So die eindeutige Bilanz der Bischoffs, denen es auf ihrer Alpe gewiss nicht langweilig wird: So betreuen sie von Ende Mai bis Ende September auf ihrer Alpe bei täglicher Kontrolle 30 bis 40 Stück Jungvieh eines Leutkircher Landwirtes und den vier Kilometer langen Außenweidezaun.

Auf der Hochfläche und einer Höhe von über 1000 Meter haben die leidenschaftlichen Landwirte und Ökologen für die Tiere einen offenen Stall gebaut und auf dessen Dach eine Fotovoltaik-Anlage mit einer Spitzenleistung von 22 kW installiert. Mit dem Strom eines Windrades, mit eigenem Quellwasser, Holzheizung und biologischer Kläranlage sind die Bischoffs „damit weitgehend autark“.

„Von der Welt abgeschnitten“

Seit 2006 betreibt Günter eine Wetter-Messstation und meldet täglich die Daten an die Wetterwarte Süd. Beobachten konnten seine Frau und er dabei „eine Zunahme der Extreme“, wie auch Veränderungen bei der Fauna und Flora. So waren im letzten Winter eine maximale Schneehöhe von 1.48 Meter und erhebliche Schneebruchschäden zu verzeichnen, die immer wieder die Stromleitung unterbrachen.

Für Tage waren deshalb die Bischoffs, wie die anderen Kreuzthaler, zudem ohne Telefonverbindung und mangels Handyempfang „von der Welt abgeschnitten“. Dies mag zwar zunächst romantisch klingen, ist aber bei einem Notfall „nicht nur bei uns ein großes Problem, das dringend einer Lösung bedarf“.