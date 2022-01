Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro hat ein Fahrer am Dienstagabend an einem in der Kemptener Straße in Isny geparkten VW Passat verursacht, bevor er im Anschluss das Weite suchte. Das teilt die Polizei mit.

Demnach streifte der Unfallverursacher zwischen 17.30 und 18 Uhr den auf Höhe einer Corona-Teststa-tion geparkten Wagen.

Das Polizeirevier Wangen ermittelt gegen den bislang Unbekannten und bittet unter der Telefonnummer 07522 / 98 40 um Hinweise.