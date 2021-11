Zeugen sucht aktuell der Polizeiposten Isny, nachdem zwischen Sonntagabend und Dienstagnachmittag ein flüchtiger Autofahrer im Stefanusweg einen Unfall verursacht hat.

Wie die Polizei mitteilt, streifte der Täter den am Straßenrand hinter der katholischen Kirche abgestellten Audi A6 und verursachte an dessen Heck einen Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Hinweise werden unter Telefon 07562/97 65 50 erbeten.