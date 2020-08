Zeugen einer Unfallflucht gesucht

In der Notre-Dame-de-Gravenchon-Straße in Isny ist am Samstag, zwischen 9.30 und 11 Uhr, ein geparkter schwarzer Mercedes an der linken Fahrzeugseite angefahren worden, wobei ein Schaden von mehreren tausend Euro entstanden ist, berichtet die Polizei.

Der unbekannte Verursacher entfernte sich von er Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Wangen, Telefon 07522 / 9840, in Verbindung zu setzen. Gesucht wird der Fahrer eines roten Fahrzeugs.