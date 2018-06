Zeichenkurs bei Werner Kimmerle

Werner Kimmerle, der weit über die Stadtgrenzen hinaus mit seinen Zeichnungen und Radierungen einen Namen hat, bietet für Anfänger und Fortgeschrittene in seinem Atelier im Isnyer Schloss ab 4. Juni wieder einen Zeichenkurs an.

Jeweils am Montag von 18.30 bis 21 Uhr, an sechs Abenden bis einschließlich 9. Juli, schult er in der Wahrnehmung mit dem Auge und in der Umsetzung als Zeichnung. Motive können die Teilnehmer selbst wählen. Die Teilnahmegebühr beträgt 120 Euro, für Jugendliche unter 18 Jahren 90 Euro. Weitere Infos unter Telefon 07562 / 913064, Anmeldungen per E-Mail an: