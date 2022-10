Zehn Minuten die drei Leben retten können

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) bittet am Donnerstag, 3. November, und Freitag, 4. November, um Blutspenden. Jeweils von 14 bis 19.30 Uhr kann in der Mensa/Schulzentrum, General-Moser-Weg 22/1 in Isny Blut gespendet werden.

Blut ist nicht künstlich herstellbar und wird täglich dringend benötigt, schreibt das DRK in einer Mitteilung. Eine Blutspende dauert zehn Minuten und rettet bis zu drei Leben. Aktuell wird jeder Lebensretter gebraucht.

Alle Termine sowie eventuelle Änderungen, aktuelle Maßnahmen und Informationen rund um das Thema Blutspende in Zeiten von Corona erhalten Interessierte telefonisch durch die kostenlosen Service-Hotline 0800/11 949 11 oder online unter www.blutspende.de/corona