Zahnarzt aus Isny hilft als Ehrenamtlicher in Bolivien

Das Fazit von Zahnarzt Hubert Kapahnke nach zwei Monaten in Bolivien fällt unmissverständlich aus: „Gut vorstellbar, dass ich dieses Engagement wiederhole. Ich habe erlebt, mit wie wenig Aufwand und Hilfe man Menschen glücklicher machen kann“, sagt Kapahnke, der die Monate September und Oktober in einer zahnmedizinischen Praxis in der Region Cochabamba im Nordosten des südamerikanischens Landes ehrenamtlich mitgearbeitet hat.

Ehepaar Hubert und Karin Kapahnke wohnen seit fast 40 Jahren in Isny. Eine Praxis betrieb der Zahnarzt aber seit Mitte der 1980er-Jahre in Grünenbach, 36 Jahre lang, bis er sie wegen fehlender Nachfolger aufgab. Er hilft jetzt aber noch seinen Kollegen in Lindenberg bei Bedarf aus. Die beruflichen Kontakte zu Zahnarzt Ekkehard Schlichtenhorst in Nonnenhorn, dem Gründer eines „Consultorio Dental“, also einer zahnmedizinischen Praxis für die indigene Bevölkerung im Hochland Boliviens, haben Kapahnke zu dem mehrwöchigen, ehrenamtlichen Volontariat geführt.

Große Schäden bei Jung und Alt

„Anfang September bin ich auf eigene Kosten ins Flugzeug gestiegen, um mich dann auf mein erstes lateinamerikanisches Abenteuer einzulassen. Wenn man dann erlebt, wie groß die Behandlungsbedürftigkeit der Menschen ist, wie verheerend die Gebissschäden bei Jung und Alt sind, dann werden die Entbehrungen des gewohnten Wohlstandes auf einmal ganz bedeutungslos“, erzählt Kapahnke. Im Flyer des „Consultorio Dental Huacarani“ ist zu lesen: „Der Förderkreis Clinica Santa Maria e. V. besteht seit 1993 und ist ein Zusammenschluss von Zahnärzten, Zahntechnikern und zahnmedizinischen Assistentinnen.“

Diese hätten sich die zahnärztliche Betreuung unterversorgter Bevölkerungsgruppen Lateinamerikas zur Aufgabe gemacht. „Wir organisieren Arbeitseinsätze und finanzieren die nötigen Geräte, Instrumente und Materialien. Wir verstehen uns als unabhängige, weder politisch noch konfessionell gebundene Nichtregierungsorganisation. Alle Mitglieder und Mitarbeitenden arbeiten ehrenamtlich, ohne Bezahlung“, heißt es weiter.

Dass man mal ein gesundes Gebiss erlebt, ist die absolute Ausnahme.

Es handle sich dort in der kleinen vorwiegend indigenen Gemeinde Huancarani auf 2500 Meter Höhe um ein gemauertes Gebäude mit zwei Behandlungszimmern und seit kurzem mit einem Labor und einem Prophylakse-Raum für die Zahnreinigung und zahnmedizinische Aufklärung. Im Obergeschoss sind die Zimmer für die Voluntarios, normalerweise zwei erfahrene Zahnärzte und zwei Praktikantinnen nach dem Studium. Im Zentrum stehen Donja Adele, die die Organisation managt, die kocht und für Sauberkeit sorgt.

Ihr Sohn sei das Bindeglied zu den ehrenamtlichen Fachkräften aus Europa. Er spreche Englisch, Spanisch und Kechua, die Sprache der Eingeborenen im Hochland Boliviens. Es sei freilich nur eine zahnmedizinische Grundversorgung möglich: Schmerztherapie, einfache prothetische Leistungen, prophylaktische Aufklärung und wenn nötig Extraktionen – alles dringend notwendig. „Dass man mal ein gesundes Gebiss erlebt, ist die absolute Ausnahme“, verdeutlicht Kapahnke.

Patienten sind Selbstzahler

Weil eine Terminvergabe für die Patienten nicht möglich sei, würden sich die Menschen morgens vor der Tür aufstellen und warten geduldig, bis sie der Reihe nach drankommen. Die zu behandelnden Patienten seien Selbstzahler, weil es keine gesetzliche Krankenkasse gibt. Sie bezahlen pro Behandlung zwischen 10 und 20 Bolivianos. 10 Bolivianos entsprechen 1,30 Euro, im Schnitt bezahlen die Leute also zwei Euro pro Behandlung. Man könne in dieses mit nur elf Millionen Einwohnern nur dünn besiedelte Land, das dreimal so groß wie Deutschland ist, mit europäischen Verhältnissen überhaupt nichts vergleichen.

Kritische Situationen habe er nie erlebt, weder in der Klinik noch auf Reisen, erzählt Hubert Kapahnke – außer wenn eine Horde streunender Hunde auf ihn losgerannt sei. Am Ende seines Engagements habe ihn seine Frau besucht, um noch gemeinsam mit öffentlichen Verkehrsmitteln durchs Land zu reisen. Die Erfahrung der extremen Natur, die fremde Kultur, die Begegnungen mit geduldigen Menschen – alles sei eine letztlich mit Worten unbeschreibliche Bereicherung gewesen.