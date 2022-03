WZK-Spendenaktion für die Ukraine

Die aktuelle Kriegsgeschehnisse in der Ukraine löste auch in den Waldburg-Zeil Kliniken (WZK) Isny-Neutrauchburg große Bestürzung und Sorge aus, wie einer Pressemitteilung zu entnehmen ist. Nach einem ersten Moment des Schocks sei die Hilfsbereitschaft groß gewesen, schnell wurde eine Spendenaktion gestartet. Mit Unterstützung der tatkräftigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und dem Engagement des Lions Club Wangen-Isny konnten insgesamt 8 680 Euro Spenden gesammelt werden. Ausgehend von einer Mitarbeiterin, die selbst aus der Ukraine stammt, wurde in Abstimmung mit der Ukrainischen Landeskirche in München eine Liste an Bedarfsgütern, unter anderem mit Schmerzmitteln, Verbandsmaterial und Erste-Hilfe-Medikamenten aufgestellt. Die Volksbank Allgäu-Oberschwaben in Wangen unterstützte die Aktion unkompliziert mit der Bereitstellung eines Spendenkontos.